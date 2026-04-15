Milei recibió al presidente checo en Casa Rosada y el viernes viaja a Israel

Javier Milei recibió al presidente checo Petr Pavel en Casa Rosada en una reunión bilateral marcada por la afinidad geopolítica de ambos mandatarios. El viernes partirá hacia Israel para su tercera visita oficial, donde encenderá una antorcha en el Monte Herzl.

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada a su par de la República Checa, Petr Pavel, en una reunión bilateral que se realizó en el despacho presidencial con la presencia de ambas delegaciones. El encuentro se produce días antes del viaje de Milei a Israel, previsto para el viernes, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Por la delegación checa participaron el jefe de la Oficina del Presidente, Milan Vašina, y la embajadora Jarmila Povejšilová. Por Argentina estuvieron el canciller Pablo Quirno y el embajador en Praga, Claudio Rozencwaig. No fue el primer encuentro entre ambos mandatarios: ya se habían reunido en junio de 2024, durante la gira de Milei por Europa, que incluyó visitas a España, Alemania y República Checa.

Pavel llegó el lunes al país acompañado por su esposa, Eva Pavlová, y una delegación empresarial centrada en los sectores de defensa y seguridad. Su agenda en Buenos Aires también incluyó una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y un encuentro con la comunidad de origen checo en la Casa Checa de la ciudad.

Ambos mandatarios comparten una visión geopolítica orientada a la proximidad con Estados Unidos e Israel y al rechazo de la invasión rusa a Ucrania. Ese eje de coincidencias fue el trasfondo del encuentro, en el que también se exploró la posibilidad de ampliar la cooperación bilateral entre los dos países.

El viernes, Milei emprenderá su tercera gira oficial a Israel, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Quirno. La visita coincidirá con las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país, que se conmemorarán entre el 21 y 22 de abril. El mandatario argentino tendrá a su cargo el encendido de una de las antorchas en el Monte Herzl, una distinción reservada a personalidades de relevancia internacional. Además, el presidente israelí Isaac Herzog le otorgará una medalla de honor por su «contribución excepcional al Estado de Israel o a la humanidad».

El viaje se produce en un contexto de extrema tensión regional, marcado por el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. En ese marco, el Gobierno argentino ya tomó medidas concretas de alineamiento: declaró a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista y expulsó al encargado de negocios iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

En paralelo, el Ejecutivo avanza en el traslado de la Embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, una medida de alto impacto internacional que Milei se comprometió a concretar durante 2026.