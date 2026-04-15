La inflación de marzo fue 3,4%: el dato más alto en doce meses y el trimestre cerró en 9,4%

El INDEC confirmó que la inflación de marzo fue del 3,4%, el dato mensual más alto en un año, con lo que el acumulado del primer trimestre llegó al 9,4%, casi igual a la meta anual del Gobierno. Educación y transporte lideraron las subas, mientras Milei admitió que «el dato es malo» y prometió una desaceleración a partir de abril.

La inflación de marzo fue del 3,4%, el registro mensual más alto en los últimos doce meses, según informó este martes el INDEC. Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 9,4% en el primer trimestre del año y una variación interanual del 32,6%. El número encadena diez meses consecutivos de aceleración y pone bajo presión las metas del equipo económico.

El resultado supera el 2,9% registrado tanto en enero como en febrero, y fue el primer mes del año en romper el techo del 3%. En perspectiva regional, Argentina quedó ubicada como la segunda economía con mayor inflación mensual de América Latina, solo por detrás de Venezuela.

El rubro que más subió fue Educación, con un 12,1%, impulsado por el inicio del ciclo lectivo y el aumento de cuotas en escuelas privadas y útiles escolares. Le siguió Transporte, con una suba del 4,1%, afectado por el encarecimiento de los combustibles en el marco de la guerra en Medio Oriente, el incremento en el transporte público y la suba de pasajes aéreos. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó en línea con el promedio general, un 3,4%. El rubro de menor suba fue Equipamiento y mantenimiento del hogar, con un 1,3%.

Dentro de la composición del índice, los precios regulados registraron el mayor incremento, con un 5,1%, mientras que el IPC núcleo —que excluye los ítems estacionales y regulados y se considera el termómetro de la inflación subyacente— avanzó un 3,2%. Los precios estacionales subieron apenas un 1%.

El dato acumulado del trimestre es políticamente incómodo para el Gobierno: el 9,4% ya representa casi la totalidad del 10,1% de inflación anual que el ministro Luis Caputo contempló en el proyecto de Presupuesto. Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubican la inflación de todo 2026 en torno al 29,1%.

El propio presidente Javier Milei reconoció que «el dato es malo» y que «la inflación nos repugna», aunque atribuyó el salto a factores puntuales, como el impacto rezagado de la demanda de dinero del año electoral y las correcciones de precios relativos pendientes. Caputo, por su parte, señaló que incidieron la guerra en Medio Oriente y el proceso de ajuste tarifario, y reiteró que la desaceleración se retomará desde abril.

En paralelo, el INDEC también actualizó los valores de las canastas de referencia. Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.434.464 en marzo para no ser considerada pobre, cifra que representa una suba mensual del 2,6% en la Canasta Básica Total (CBT). Para no caer en la indigencia, ese mismo grupo familiar debió contar con $658.011. Un adulto equivalente, en tanto, precisó $212.949 solo para cubrir sus necesidades calóricas y proteicas básicas.