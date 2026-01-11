Milei ratificó su alineamiento con EE.UU. y descartó romper relaciones con China

Javier Milei ratificó el alineamiento geopolítico de la Argentina con Estados Unidos y respaldó el liderazgo de Donald Trump, a quien atribuyó un rol central en el rediseño del orden mundial. Sin embargo, aclaró que el país no romperá sus relaciones comerciales con China y diferenció la política exterior del comercio internacional.

Por Alejo Pombo

Luego de respaldar la ofensiva militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la detención de Nicolás Maduro, el presidente Javier Milei confirmó el alineamiento geopolítico de la Argentina con Donald Trump y elogió el liderazgo del mandatario norteamericano, aunque aclaró que el país no romperá sus vínculos comerciales con China.

“El presidente Trump está rediseñando el orden mundial”, sostuvo Milei, al afirmar que el escenario internacional dejó de pensarse en términos de globalización para organizarse bajo una lógica geopolítica. En ese marco, aseguró que el objetivo es “terminar con el socialismo asesino”, al que asoció con los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

El jefe de Estado remarcó que la postura argentina fue definida incluso antes de asumir la presidencia. “Tomamos una posición clara desde antes de ser electos, fue parte de nuestra plataforma electoral y de nuestra alianza geopolítica”, afirmó, al tiempo que destacó la sintonía política con la administración estadounidense.

No obstante, Milei introdujo una diferenciación entre política exterior y comercio internacional. “Yo no voy a romper los lazos comerciales con China”, señaló, y subrayó que incluso Estados Unidos mantiene relaciones económicas con el país asiático, pese a las tensiones políticas existentes.

En relación con la situación venezolana, el Presidente volvió a respaldar la intervención estadounidense y calificó al régimen de Maduro como un “narcoestado terrorista”, al que vinculó con organizaciones como Irán, Hezbollah, Hamas, el ELN y las FARC. También rechazó las críticas que apuntan a un interés de Washington en apropiarse de los recursos energéticos del país caribeño.

Según Milei, el régimen venezolano utilizó esos recursos para financiar a políticos, periodistas, medios de comunicación y sectores empresariales. “Todos los que hoy se preocupan no dijeron nada cuando se lo llevaba Cuba”, afirmó, y citó una frase de la actriz venezolana Catherine Fulop: “No me importa el petróleo, me importa que me devuelvan la libertad”.

Sobre el cierre, el mandatario cuestionó a los sectores de izquierda que repudiaron la operación en Venezuela, denunció violaciones sistemáticas a los derechos humanos y volvió a mencionar el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en ese país. Además, calificó como “dantescas” algunas de las reacciones internacionales tras la captura de Maduro.