Fuerte apoyo argentino a la ofensiva contra Maduro y críticas al silencio de la OEA

El Gobierno argentino respaldó formalmente la operación militar de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro, cuestionó el rol de la OEA frente a las violaciones de derechos humanos del régimen chavista y solicitó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite Venezuela para verificar la situación de los presos políticos.

Por Alejo Pombo

La Argentina expresó este lunes su respaldo a la ofensiva militar de Estados Unidos en Venezuela y lanzó duras críticas contra la Organización de los Estados Americanos (OEA) por lo que consideró años de silencio frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen chavista.

Durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, el representante argentino ante el organismo, Carlos Cherniak, valoró la “decisión y determinación” del gobierno estadounidense en las acciones que derivaron en la captura de Nicolás Maduro, a quien calificó como “dictador” y “líder del Cartel de los Soles”, organización que la Casa Rosada declaró terrorista en 2025, al igual que el Tren de Aragua.

En una intervención de seis minutos, Cherniak sostuvo que el régimen chavista “quebró sistemáticamente el Estado de derecho” y abandonó el marco institucional interamericano mientras promovía y protegía “redes narcoterroristas que constituyeron amenazas concretas para la seguridad del hemisferio”.

El diplomático argentino recordó que más de ocho millones de venezolanos se vieron forzados a abandonar su país, denunció el fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024 y volvió a exigir la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde hace más de un año.

“Mientras en Venezuela se violaban los derechos humanos, el silencio de la OEA retumbaba en nuestras sociedades”, afirmó Cherniak, antes de solicitar formalmente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite el país caribeño para constatar la situación de los presos políticos, que según organizaciones locales superan el millar.

La postura argentina se dio en un contexto de fuerte tensión regional, luego de que la intervención militar estadounidense generara rechazos en varios países de América Latina y el Caribe. Venezuela abandonó formalmente la OEA en 2017, aunque el organismo continúa considerándola miembro, pese a que el país dejó de participar de sus instancias.

En paralelo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una reunión de emergencia para analizar la legalidad del operativo militar. Allí, el embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, ratificó el apoyo del Gobierno a la decisión de Washington y reiteró el reclamo por la liberación de Gallo ante las autoridades encargadas de la transición venezolana.