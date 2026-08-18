Milei endureció su discurso y prometió dar “la batalla”

Javier Milei encabezó el acto por el 176° aniversario de la muerte de José de San Martín y utilizó el homenaje para reforzar su discurso sobre la libertad. Reclamó Fuerzas Armadas equipadas, habló de amenazas internas y externas y aseguró que su Gobierno dará “la batalla” por la libertad “sin importar el costo”.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, el acto por el 176° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín y aprovechó el homenaje para reivindicar la libertad, reclamar el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y lanzar una advertencia política: “Vamos a dar la batalla por la libertad allá donde sea necesario, sin importar el costo”.

El mandatario sostuvo que la gesta sanmartiniana constituye una fuente de inspiración para su Gobierno y vinculó el legado del prócer con su propia agenda política. “Seamos libres, que lo demás no importa nada”, recordó al citar una de las frases atribuidas a San Martín.

Milei afirmó que Argentina “fue perdiendo” libertades para comerciar, emprender, proyectar un futuro y cuestionar las decisiones del poder. En ese sentido, sostuvo que la libertad no puede ser considerada un punto de llegada permanente, sino un derecho que debe ser defendido.

“La libertad es un derecho, pero debe ser conquistada y defendida de quienes se oponen a él”, planteó el Presidente. También advirtió que existen “enemigos de la libertad” y que nunca faltarán quienes intenten alterar ese principio.

Durante su discurso, el jefe de Estado puso especial énfasis en la política de Defensa. Consideró que el país tomó un “camino equivocado” con el abandono de sus capacidades militares y sostuvo que Argentina necesita Fuerzas Armadas “equipadas y bien formadas”.

Milei vinculó esa necesidad con un escenario internacional que describió como “cada vez más complejo e incierto”. Entre los desafíos mencionó la protección de las fronteras, la elección de alianzas geopolíticas y la lucha contra el terrorismo.

También diferenció el rol de las Fuerzas Armadas del de las fuerzas de seguridad. Sobre estas últimas, sostuvo que deben contar con las herramientas necesarias para proteger a la población y afirmó que “defender la libertad de Argentina es oponerse con toda la fuerza pública a los criminales”.

El Presidente también utilizó el acto para plantear una definición política hacia adelante. “Vamos a dar la batalla por la libertad allá donde sea necesario, sin importar el costo, porque eso es lo que el país hoy necesita: libertad, crecimiento, orden y prosperidad”, afirmó.

La ceremonia incluyó un minuto de silencio a las 15, horario en que murió San Martín en 1850, y la colocación de una ofrenda floral frente al monumento al Libertador. Del acto participaron, entre otros funcionarios, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El mensaje presidencial retomó además uno de los ejes centrales de la gestión libertaria: la denominada “batalla cultural”. Milei sostuvo que quienes defienden la libertad deben preservar los valores que, según su interpretación, permitieron el desarrollo del país.

En el cierre, planteó que Argentina todavía no es “el país más libre del mundo”, pero afirmó que puede llegar a serlo. Para el mandatario, el objetivo debe ser preservar el legado de San Martín y avanzar hacia una sociedad con mayor libertad, crecimiento y estabilidad.