La actividad metalúrgica cayó 4,4% interanual en julio y acumula un retroceso del 5,5% en 2026. El uso de la capacidad instalada quedó en apenas 39,2%, mientras el empleo del sector también disminuyó. Córdoba y Buenos Aires registraron las mayores caídas entre las provincias relevadas.

La actividad metalúrgica argentina cayó 4,4% interanual en julio y acumuló una contracción del 5,5% durante los primeros siete meses de 2026, según el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). El dato más preocupante fue el uso de la capacidad instalada: apenas alcanzó el 39,2%.

En la comparación con junio, la producción mostró una variación positiva de apenas 0,1%. Sin embargo, el nivel de utilización de las plantas quedó seis puntos porcentuales por debajo del registrado en julio de 2025.

El resultado confirma la persistencia de un escenario de baja actividad para el sector. ADIMRA viene señalando durante 2026 niveles de capacidad ociosa elevados y dificultades para consolidar una recuperación sostenida. En enero, por ejemplo, la utilización de la capacidad instalada había sido del 40,6%, mientras que la producción había retrocedido 6,2% interanual.

La caída de julio fue generalizada entre los principales rubros metalúrgicos. Bienes de Capital registró el mayor retroceso, con una baja interanual del 9,5%, seguido por Maquinaria Agrícola, que cayó 7,7%.

También disminuyeron la producción de Equipos y Aparatos Eléctricos, con una contracción del 4,3%, y Equipamiento Médico, que retrocedió 3,9%.

Autopartes fue la excepción dentro de los sectores mencionados, aunque su desempeño también mostró señales de debilidad. El segmento registró un crecimiento mensual del 1,9%, pero acumuló una caída del 3,1% durante el último semestre.

“El escenario es de mucha incertidumbre y no nos permite avizorar un sendero de recuperación”, señaló el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, al analizar los resultados de julio.

El dirigente también advirtió sobre el impacto de la baja demanda y sostuvo que resulta necesario desarrollar herramientas que incentiven la inversión para sostener el empleo dentro del entramado industrial.

La situación también se reflejó en el mercado laboral. El empleo metalúrgico registró una caída interanual del 2,2%, en línea con la menor utilización de las plantas y el retroceso de la producción.

Por regiones, todas las provincias incluidas en el relevamiento registraron variaciones negativas. Córdoba tuvo la mayor caída, con un retroceso del 7,9%, seguida por Buenos Aires, con 5,8%.

Mendoza registró una baja del 4,6% y Entre Ríos, del 4,2%. Santa Fe presentó el descenso más moderado, aunque también mostró una variación negativa del 3,8%.

Las perspectivas empresarias para los próximos meses tampoco anticipan una recuperación inmediata. Siete de cada diez compañías consultadas no esperan modificaciones en sus niveles de producción durante el próximo trimestre.

El panorama contrasta con algunos períodos de recuperación registrados durante 2025. El informe de ADIMRA correspondiente a julio de ese año había registrado entonces un crecimiento interanual de 16,8%, aunque con fuertes diferencias entre las distintas ramas de la actividad.

Con el retroceso de julio, la industria metalúrgica vuelve a mostrar dificultades para recuperar niveles de producción y utilización de sus plantas. La combinación de baja demanda, capacidad ociosa y caída del empleo mantiene al sector en una situación de elevada cautela frente al segundo semestre del año.