Colapinto regresa tras el receso en un GP con formato Sprint

Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana con Alpine en el GP de Países Bajos. Zandvoort tendrá formato Sprint por primera vez y ofrecerá cinco sesiones competitivas entre viernes y domingo. El argentino suma 19 puntos y tendrá una oportunidad extra de sumar en la carrera corta.

Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana con Alpine en el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará del viernes 21 al domingo 23 de agosto en el circuito de Zandvoort. La fecha marcará el regreso de la Fórmula 1 tras el receso de verano y tendrá formato Sprint por primera vez en este escenario.

La actividad comenzará el viernes con una única sesión de entrenamientos libres, a las 7.30 de Argentina. Ese mismo día, desde las 11.30, se realizará la clasificación para la carrera Sprint del sábado.

El sábado habrá dos competencias decisivas para el desarrollo del fin de semana. La Sprint comenzará a las 7 y la clasificación para el Gran Premio se disputará a las 11.

La carrera principal será el domingo 23 de agosto desde las 10 de la mañana, hora argentina. El Gran Premio tendrá una extensión de 72 vueltas y cerrará la última edición del GP de Países Bajos prevista actualmente en el calendario de la Fórmula 1.

Zandvoort presenta un desafío particular por sus curvas peraltadas, su trazado angosto y la importancia de encontrar un equilibrio entre carga aerodinámica y velocidad. El circuito tiene 4,259 kilómetros de extensión, una longitud diferente a los 3,307 kilómetros consignados en la información original.

El escenario neerlandés también puede presentar condiciones meteorológicas cambiantes. Los pronósticos preliminares anticipan posibilidades de lluvia durante el fin de semana, un factor que podría modificar las estrategias y el comportamiento de los neumáticos.

Colapinto llega a la segunda mitad de la temporada con 19 puntos. El argentino sumó unidades en China, Miami, Canadá, Barcelona, Gran Bretaña y Bélgica, con su mejor resultado hasta ahora en el sexto puesto conseguido en el GP de Canadá.

El piloto de Pilar tendrá además una oportunidad extra de sumar puntos gracias al formato Sprint. En estas fechas, los ocho primeros de la carrera corta reciben unidades para el campeonato, por lo que el sábado será otra instancia relevante para Alpine.

En la pelea por el campeonato, Kimi Antonelli llega como líder con 219 puntos, después de haber ganado seis de las primeras 11 carreras. Lewis Hamilton marcha segundo, a 50 unidades, mientras que George Russell ocupa el tercer lugar.

Más atrás aparecen Charles Leclerc y Lando Norris, mientras que Max Verstappen buscará protagonismo en su carrera de local. El neerlandés llega además a una edición especial del Gran Premio, ya que Zandvoort dejará el calendario después de esta temporada.

Para Colapinto, el objetivo será aprovechar el regreso de la Fórmula 1 para volver a sumar y consolidar su lugar dentro de Alpine. El formato Sprint le ofrecerá una posibilidad adicional de conseguir puntos, aunque también reducirá el tiempo disponible para encontrar la puesta a punto ideal del monoplaza.

Con el campeonato entrando en su segunda mitad, el GP de Países Bajos será una fecha clave tanto para la lucha por el título como para los pilotos que buscan mejorar su posición en la zona media de la clasificación.