Guerra de poderes en EE.UU.: La Corte anuló los aranceles de Trump y el Presidente tildó a los jueces de «vergüenza»

En un fallo de 6 a 3, la Corte Suprema determinó que el Presidente no tiene facultad para imponer aranceles unilaterales e ilimitados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), reafirmando que el poder de fijar impuestos pertenece al Congreso. Trump, visiblemente enfurecido con los jueces Barrett y Gorsuch (a quienes él nombró), anunció el uso de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para reimponer un arancel del 10% por 150 días. El fallo obliga al Tesoro a evaluar la devolución de hasta USD 175.000 millones ya recaudados.

Por Alejo Pombo

La jornada comenzó con una sentencia que sacudió los mercados globales. El presidente del tribunal, John Roberts, escribió la opinión mayoritaria argumentando que el Presidente no puede arrogarse facultades tributarias extraordinarias mediante «palabras vagas» en leyes de emergencia. Lo que más dolió en la Casa Blanca fue la fractura del bloque conservador: Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett se unieron a los tres jueces liberales y a Roberts para frenar la ambición arancelaria de Trump.

«Es una auténtica vergüenza», disparó Trump ante la prensa, rescatando únicamente a los jueces Thomas, Alito y Kavanaugh, quienes votaron en disidencia. Para el mandatario, el fallo es un ataque directo a su agenda para hacer a «Estados Unidos grande otra vez». Sin embargo, su equipo legal ya tenía preparado el «Plan B»: la Sección 122.

Esta normativa, que data de la era Nixon y nunca había sido invocada de esta forma, permite al Ejecutivo imponer recargos de importación de hasta el 15% para corregir déficits en la balanza de pagos. La gran limitación es que solo dura 150 días, a menos que el Congreso la extienda. Mientras tanto, las empresas estadounidenses —que según la Fed de Nueva York pagaron el 90% del costo de los aranceles en 2025— celebran el alivio temporal pero miran con desconfianza la nueva ofensiva de Washington.