Milei cruzó a Sánchez en Madrid, elogió a Trump y anticipó «una Cuba libre»

Javier Milei cerró el Madrid Economic Forum con un discurso encendido en el que llamó «impresentable» al presidente español Pedro Sánchez, agradeció a Trump por destruir «la basura inmunda del socialismo» y anticipó que Cuba podría ser libre pronto. También presentó su próximo libro y apuntó contra la «maldita justicia social». La visita incluyó reuniones con el líder de VOX, Santiago Abascal, y el economista Jesús Huerta de Soto.

Por Alejo Pombo

Entró al escenario con La Renga. Salió dejando a Pedro Sánchez como ejemplo de lo que no hay que hacer. Javier Milei cerró este sábado el Madrid Economic Forum con un discurso de poco más de una hora que tuvo de todo: insultos al jefe de Gobierno español, agradecimientos encendidos a Donald Trump, una profecía sobre Cuba y la presentación de su próximo libro. Todo en territorio español, frente a un auditorio que lo recibió como figura central del evento.

La visita relámpago a España tuvo su momento más resonante cuando Milei decidió hablarle directamente al anfitrión que no estaba en la sala. «Créanme que si hubiera un Banco Central de España, en vez del Banco Central Europeo, y con el impresentable que tienen a cargo del poder, tendrían un desastre peor que el que tiene Argentina», disparó, en referencia directa a Sánchez. No es la primera vez que los dos mandatarios chocan: el vínculo entre Buenos Aires y Madrid acumula cortocircuitos desde que Milei llegó al poder.

Trump, el héroe del relato

Si Sánchez fue el villano de la noche, Trump fue el protagonista celebrado. Milei le agradeció públicamente por estar terminando con lo que llamó «la basura inmunda del socialismo del siglo XXI» y fue más lejos: «Afortunadamente, gracias al coraje y valor de Donald Trump, esa basura se está cayendo a pedazos.» El remate fue una anticipación que difícilmente pase desapercibida en la región: «No estamos tan lejos de una Cuba libre.»

El tono del discurso no sorprende a quienes siguen a Milei de cerca, pero cobra otra dimensión cuando se pronuncia en Europa, en un foro económico internacional, con líderes y empresarios como audiencia.

La moral, las ratas y el bolsillo ajeno

El presidente argentino también aprovechó el escenario para presentar su próximo libro, La moral como política de Estado, y para desplegar su arsenal retórico habitual. Apuntó contra la «maldita justicia social» y las «ratas socialistas», y lanzó una de las frases más aplaudidas de la noche: «La caridad no es a punta de pistola. Es increíble lo caritativo que se puede ser cuando el que sufre es el bolsillo ajeno.»

En la previa al evento, Milei había mantenido reuniones con Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha VOX, con el empresario argentino nacionalizado español Martín Varsavsky y con el economista Jesús Huerta de Soto, referente del liberalismo austriaco y figura influyente en los círculos ideológicos que rodean al mandatario.

La visita dejó en España una imagen clara: Milei no viajó a tender puentes con el gobierno local. Viajó a consolidar su lugar en la internacional liberal de derecha que tiene en Trump su figura dominante, y a dejar en claro, una vez más, lo que piensa del socialismo europeo. Con nombre y apellido.