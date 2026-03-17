Gritos, golpes y caos en Neuquén: Así fue la pelea entre mujeres en plena calle

Una violenta pelea entre mujeres se desató en la madrugada del viernes a la salida de un boliche en el centro de Neuquén, en la intersección de Avenida Argentina y Belgrano. El episodio, que incluyó golpes, caídas y la intervención policial, fue grabado por un celular y se viralizó en redes. Hasta el momento no hay detenidos ni un informe oficial sobre lesionados.

Por Alejo Pombo

Era la madrugada del viernes y el centro de Neuquén dormía. Hasta que no. En la intersección de Avenida Argentina y Belgrano, a la salida de un boliche, una discusión entre mujeres escaló en cuestión de segundos hasta convertirse en un enfrentamiento físico que tomó la calle por completo. Empujones, forcejeos, golpes, alaridos. En un momento, varias de las involucradas cayeron al piso y siguieron peleando desde ahí, ante la mirada de testigos que intentaron intervenir sin éxito.

Todo quedó grabado por la cámara de un celular particular. El video circula desde entonces en redes sociales y generó inmediata repercusión por la intensidad de las imágenes.

La policía llegó, el caos continuó

Tras un llamado al 911, una patrulla de la Policía de Neuquén llegó al lugar e intentó separar a las participantes y restablecer el orden. Los efectivos se desplegaron en medio de gritos y reclamos de quienes estaban involucradas, en una escena que el video muestra difícil de controlar incluso con presencia policial.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si hubo personas demoradas o lesionadas, y se desconocen los motivos que desencadenaron el conflicto. Tampoco se registraron detenciones.

El episodio se suma a una serie de incidentes nocturnos en la zona céntrica de la capital neuquina y reaviva el debate sobre la seguridad en los alrededores de los locales de entretenimiento durante los fines de semana.

#Sociedad| Otra vez la violencia juvenil, en este caso en , Neuquén. Dos chicas se toman a golpes y los demás graban. ¿Que pasa con la sociedad? Dejá tu comentario 🎥 Bynotiberaservicio pic.twitter.com/uYrAwywfct — Diario EL SOL (@elsolnoticiasok) March 14, 2026