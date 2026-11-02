Golpearon a tres hermanos a la salida de un boliche en San Luis

Tres hermanos fueron agredidos frente a un boliche de la ciudad de San Luis durante la madrugada del domingo. Uno sufrió un corte profundo en un brazo y fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo. El padre denunció una golpiza y cuestionó el accionar policial.

Tres hermanos de apellido Romero fueron víctimas de una violenta agresión durante la madrugada del domingo 1° de noviembre, a la salida de un local bailable de la ciudad de San Luis. Uno de ellos sufrió un profundo corte en un brazo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central Ramón Carrillo.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la esquina de República del Líbano y Presidente Perón, durante un disturbio frente al establecimiento. Según relató el padre de los jóvenes, sus hijos recibieron golpes y patadas en distintas partes del cuerpo.

El hombre aseguró que a uno de ellos le provocaron una herida profunda con un elemento cortante, que podría haber sido un puñal o una botella rota. Según su testimonio, el corte habría comprometido una arteria y provocado una importante pérdida de sangre.

La denuncia del padre de los jóvenes

A través de un mensaje que se difundió en medios y redes sociales, el padre describió la violencia del ataque y cuestionó lo ocurrido después de la pelea.

“Mis hijos salieron a bailar y terminaron recibiendo una paliza”, expresó. También sostuvo que los agresores se retiraron del lugar y acusó a efectivos policiales de no haber intervenido adecuadamente.

El hombre agregó que sus hijos también habrían recibido golpes por parte de los uniformados. Esas afirmaciones, al igual que las circunstancias del enfrentamiento, no habían sido confirmadas oficialmente hasta la media mañana del domingo.

Sin información oficial sobre el episodio

Hasta el momento de las primeras publicaciones sobre el caso, no se habían difundido detalles oficiales sobre la intervención policial, la identidad de los presuntos agresores ni el estado de salud actualizado del joven herido.

Tampoco se había informado si se inició una investigación judicial para determinar cómo comenzó el disturbio y establecer las responsabilidades por las lesiones sufridas por los tres hermanos.