Merlo rechazó el plan de financiamiento municipal por $1.900 millones

El oficialismo de Villa de Merlo no logró la mayoría especial para aprobar tres operaciones de financiamiento por $1.900 millones. La oposición cuestionó la falta de precisiones sobre las condiciones de contratación y el uso de los fondos, especialmente los $400 millones que, según denunciaron los concejales, se destinarían al pago de salarios.

El oficialismo de Villa de Merlo no consiguió la mayoría especial necesaria para aprobar tres proyectos de ordenanza que buscaban autorizar operaciones de financiamiento por un total de $1.900 millones. El resultado representó un revés para el intendente interino Leonardo Rodríguez, en medio de cuestionamientos opositores por la falta de información sobre las condiciones de contratación, los plazos de devolución y la capacidad de pago del municipio.

El paquete incluía una autorización de hasta $1.000 millones para obras de infraestructura y adquisición de bienes de capital, una operación de leasing por $500 millones con el Banco Hipotecario para incorporar maquinaria y un acuerdo transitorio en cuenta corriente por $400 millones con el Banco Supervielle.

Los cuestionamientos a las operaciones

Antes de la sesión, los concejales Lucía Miranda, del Frente Justicialista; Ana Laura Ferrarotti, del Colectivo Comechingones; y Daniel Orué, del Socialismo Merlino, advirtieron que el Ejecutivo pretendía comprometer recursos municipales sin detallar suficientemente las tasas de interés, los plazos de devolución y las posibilidades de afrontar los compromisos.

Los ediles también cuestionaron que se utilizara la coparticipación como garantía. Según señalaron, las explicaciones brindadas por Rodríguez y el secretario de Gobierno y Deporte, Francisco Oviedo, durante el tratamiento en comisión no alcanzaron para despejar las dudas.

Además, remarcaron la ausencia del secretario de Gestión Administrativa y Finanzas, Francisco Leiva, cuya área tiene responsabilidad directa sobre las cuentas municipales.

Uno de los puntos objetados fue la autorización de hasta $1.000 millones para infraestructura y equipamiento. La oposición sostuvo que el Ejecutivo había mencionado obras eléctricas en El Pantanillo y tareas de mantenimiento de calles y plazas, pero sin presentar proyectos técnicos, presupuestos ni cotizaciones que permitieran evaluar los costos.

El financiamiento para pagar salarios

El proyecto que generó mayores cuestionamientos fue el acuerdo por $400 millones con el Banco Supervielle. Según el comunicado de los concejales opositores, Rodríguez había reconocido que el dinero se destinaría a cubrir haberes, con una tasa del 28%.

Los ediles objetaron que se recurriera a financiamiento bancario para afrontar obligaciones salariales y propusieron gestionar un anticipo de coparticipación para atender esos compromisos.

La discusión se desarrolló en un contexto de dificultades financieras para la administración municipal. Durante octubre se registraron pagos parciales de las remuneraciones de funcionarios y de las dietas de los concejales, una situación que profundizó las dudas sobre la disponibilidad de fondos.

Un revés para el Ejecutivo municipal

Con los tres proyectos sin aprobación, el Ejecutivo no consiguió la autorización legislativa para avanzar con las operaciones de financiamiento solicitadas. La decisión dejó en evidencia las diferencias con la oposición respecto de la necesidad de transparentar las condiciones de endeudamiento y justificar el destino de los recursos.

El resultado también volvió a poner en el centro del debate la situación de las cuentas municipales y las alternativas disponibles para financiar obras, renovar equipamiento y cumplir con las obligaciones salariales.