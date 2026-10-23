Dalma Maradona rompió en llanto y pidió justicia por su padre

El juicio por la muerte de Diego Maradona terminó en San Isidro con la absolución del médico Pedro Di Spagna. Entre lágrimas, Dalma pidió justicia por su padre y los jueces anunciaron que el veredicto para los otros seis acusados se conocerá el 22 de diciembre.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona concluyó este jueves en San Isidro, tras meses de audiencias, testimonios y peritajes. El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 absolvió al médico clínico Pedro Di Spagna y anunció que dará a conocer el veredicto para los otros seis acusados el próximo 22 de diciembre, a las 12.

La última jornada estuvo marcada por la emoción de las hijas del exfutbolista. Dalma Maradona tomó la palabra ante los jueces y, entre lágrimas, pidió justicia por su padre. “Lo único que quiero pedirles es que mi papá tenga la justicia que se merece”, expresó durante su intervención.

La actriz también cuestionó algunos de los testimonios y mensajes incorporados al expediente, y describió el impacto que el proceso tuvo en su familia. Contó, además, que una de sus hijas le preguntó si ella también iría al cielo como su abuelo, una situación que profundizó la emoción de su declaración.

Gianinna Maradona estuvo presente y se quebró mientras escuchaba a su hermana. Jana, por su parte, también se dirigió al tribunal y reconoció que ninguna sentencia podrá devolverle a su padre, aunque destacó la importancia de conocer qué ocurrió y agradeció el trabajo de sus abogados y de la fiscalía.

Las últimas palabras de los acusados

Después de las intervenciones de las hijas de Maradona, los imputados tuvieron la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes del cierre del debate.

La psiquiatra Agustina Cosachov expresó su pesar por la muerte del exfutbolista y manifestó su solidaridad con la familia. El neurocirujano Leopoldo Luque, en tanto, reiteró su inocencia y aseguró que compartía el dolor de los allegados al ídolo.

También hablaron los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni. Otros acusados optaron por no hacer declaraciones finales ante los magistrados.

Pedro Di Spagna fue absuelto

Una de las decisiones centrales de la audiencia fue la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna. El tribunal adoptó la medida luego de que el Ministerio Público Fiscal desistiera de la acusación y las querellas dejaran de sostener cargos en su contra.

Durante la investigación se estableció que Di Spagna había visitado a Maradona en una sola oportunidad, en calidad de interconsultor, y que no estaba a cargo de las principales decisiones sobre la internación domiciliaria del exfutbolista.

Con esa resolución, seis profesionales de la salud continúan imputados en la causa: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Forlini, Ricardo Almirón y Mariano Perroni.

Cuándo se conocerá la sentencia

El tribunal, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, fijó la lectura del veredicto para el martes 22 de diciembre, a las 12. El presidente del cuerpo explicó que el plazo responde a la extensión del juicio, la complejidad del expediente y el volumen de pruebas que deben analizar antes de tomar una decisión.

Las acusaciones sostuvieron durante el proceso que hubo fallas y omisiones en la atención médica que recibió Maradona antes de morir. Las defensas, en cambio, cuestionaron las responsabilidades atribuidas a sus representados y reclamaron absoluciones o penas menores.

La fiscalía solicitó penas de prisión para los seis acusados que continúan en el proceso, con pedidos más elevados para Luque, Cosachov y Forlini. Sin embargo, las solicitudes de las partes no constituyen condenas: la responsabilidad penal de cada imputado deberá ser determinada por los jueces en el veredicto.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras permanecía bajo internación domiciliaria en una vivienda de Tigre. Este segundo juicio se desarrolló después de que el primer debate fuera anulado en 2025, por lo que la decisión de diciembre será clave para determinar las responsabilidades penales que aún están bajo análisis.