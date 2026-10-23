Muslera atajó tres penales y metió a Estudiantes en la final

Fernando Muslera fue decisivo en la clasificación de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores. El arquero uruguayo atajó tres penales ante Flamengo en el Maracaná, donde el Pincha resistió con diez jugadores durante casi todo el segundo tiempo. Ahora, buscará el título frente a Palmeiras en Montevideo.

Fernando Muslera fue la gran figura de Estudiantes de La Plata en el Maracaná: atajó tres penales en la definición ante Flamengo y selló la clasificación del Pincha a la final de la Copa Libertadores 2026. Tras igualar 0-0 en los dos partidos de la serie, el equipo argentino se impuso por 3-2 desde los doce pasos y enfrentará a Palmeiras el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

En una noche inolvidable, el arquero uruguayo contuvo los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. Giorgian de Arrascaeta y Léo Pereira fueron los únicos futbolistas de Flamengo que lograron convertir en la tanda.

Del lado de Estudiantes, José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios anotaron sus disparos. Edwuin Cetré, en cambio, falló su ejecución: tuvo que repetirla después de resbalarse y tocar la pelota con ambos pies en el primer intento, y en el segundo envío la mandó por encima del travesaño.

Estudiantes sorprendió en el arranque

Contra los pronósticos, el equipo dirigido por Alexander Medina comenzó mejor plantado en el mítico estadio brasileño y generó dos situaciones claras durante los primeros minutos.

La primera llegó tras un córner ejecutado por Joaquín Tobio Burgos. Leandro González Pírez conectó de cabeza y Marcos Rojo tuvo dos oportunidades para empujar la pelota, pero no consiguió convertir.

Un minuto después, Baltasar Rodríguez probó desde media distancia. Agustín Rossi alcanzó a desviar el remate, que pegó en el palo y terminó en un tiro de esquina.

La expulsión cambió el partido

Flamengo salió con mayor decisión en el segundo tiempo y encontró una ventaja cuando Baltasar Rodríguez recibió la segunda tarjeta amarilla por sujetar a Samuel Lino. Estudiantes quedó con diez jugadores a los cinco minutos del complemento y debió concentrarse en sostener el empate.

El conjunto brasileño tomó el control territorial, aunque le costó transformar la posesión en oportunidades claras. Su ocasión más peligrosa llegó sobre el cierre, cuando Lucas Paquetá habilitó a Gonzalo Plata y el ecuatoriano conectó de cabeza frente al arco.

Muslera respondió con una atajada decisiva, al tapar el remate con el cuerpo y mantener con vida al Pincha. Después, el equipo platense resistió los centros y los últimos intentos del local hasta el final del tiempo reglamentario.

Muslera, el héroe de la clasificación

Con el 0-0 global, la semifinal se resolvió desde los doce pasos. Allí, la experiencia y las intervenciones del arquero uruguayo inclinaron la balanza para Estudiantes, que eliminó al vigente campeón y volvió a meterse en la definición continental.

El Pincha buscará ahora conquistar su quinta Copa Libertadores ante Palmeiras, que consiguió su lugar en la final tras superar a Fluminense también por penales. La cita será el 28 de noviembre en Montevideo, en una definición entre dos clubes con historia en el torneo.