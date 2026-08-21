“Me olvidé un cero”: la defensa de Francisco Adorni

Francisco Adorni se presentó ante el juez Daniel Rafecas y explicó que consignó $130 millones en lugar de $13 millones en una declaración jurada. El diputado atribuyó la diferencia a un cero ingresado por error, mientras el fiscal Guillermo Marijuan había pedido su indagatoria.

El diputado bonaerense Francisco Adorni se presentó este miércoles de manera espontánea ante el juez federal Daniel Rafecas para explicar un error en su declaración jurada patrimonial. Según su escrito, consignó una deuda hipotecaria de $130 millones cuando, en realidad, el monto correcto era de $13 millones, y atribuyó la diferencia a un cero ingresado por error.

La presentación se produjo luego de que el fiscal Guillermo Marijuan pidiera su indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito y por la posible falsedad de sus declaraciones juradas. Ahora será Rafecas quien deberá determinar si corresponde avanzar con esa medida.

Adorni sostuvo que el error no fue deliberado y que la cifra correcta podía comprobarse con otras declaraciones presentadas anteriormente. En una de ellas, correspondiente al inicio del período, figuraba una deuda de $13 millones.

El punto cuestionado es relevante porque, en la declaración anual de 2024, Adorni había consignado inicialmente una deuda de $130 millones y otra de $60 millones al cierre del período. Esa diferencia llevó al fiscal a analizar cómo se había producido una reducción de unos $70 millones en sus obligaciones.

En su escrito, el legislador explicó que los $130 millones informados eran en realidad $13 millones. De acuerdo con su versión, se trató de un error material que multiplicó por diez el monto de la deuda y generó una interpretación equivocada sobre la evolución de su patrimonio.

La explicación llega en medio de una investigación más amplia sobre sus declaraciones juradas. Según información incorporada al expediente, hubo distintas rectificaciones posteriores de las presentaciones patrimoniales, con modificaciones sobre bienes, deudas, cuentas bancarias y otros activos.

Entre los cambios figura también la incorporación de una herencia por $21 millones y de ingresos por $24,5 millones correspondientes a 2025. La defensa sostiene que esas modificaciones responden a correcciones de información y no a una maniobra destinada a ocultar patrimonio.

Marijuan había cuestionado la explicación de los errores en función de la formación profesional de Adorni, quien es contador y cuenta con experiencia en tareas vinculadas con el control y la confección de declaraciones juradas. Para el fiscal, ese antecedente debía ser tenido en cuenta al evaluar si las inconsistencias fueron involuntarias.

El diputado, en cambio, buscó demostrar que la diferencia de diez veces entre los montos se explica precisamente por un error de carga. Ahora la Justicia deberá analizar la documentación y determinar si esa explicación resulta suficiente para descartar la hipótesis de una declaración patrimonial falsa.

La investigación sobre Adorni se desarrolla en paralelo con otras causas que involucran a funcionarios y exfuncionarios vinculados al Gobierno. En este expediente, el próximo paso quedará sujeto a la decisión de Rafecas sobre el pedido de indagatoria formulado por el fiscal.