Colapinto pidió frenar el odio en las redes sociales

Franco Colapinto volvió a cuestionar el odio en redes sociales y pidió que pilotos y fanáticos sean conscientes del peso de sus palabras. El argentino recordó su conflicto con Oliver Bearman y destacó que la presión de la Fórmula 1 excede lo que ocurre dentro de la pista.

Franco Colapinto volvió a cuestionar el acoso y los mensajes de odio en redes sociales y pidió que tanto los fanáticos como los pilotos sean conscientes del impacto de sus palabras. El argentino, que compite para Alpine en la Fórmula 1, sostuvo que la exposición permanente de la categoría genera una presión que muchos deportistas ya no están dispuestos a soportar.

“Es cómo es la sociedad hoy en día. Nosotros, como atletas, tenemos que hablar un poco más fuerte y poner un límite”, afirmó Colapinto en una entrevista con Motorsport.

El piloto explicó que los mensajes de usuarios anónimos no suelen afectarlo demasiado, especialmente cuando provienen de personas que desconocen lo que ocurre dentro de un equipo. La situación cambia cuando las críticas llegan de personas cercanas o a las que respeta.

“Solo me afecta cuando personas de mi círculo, gente a la que realmente admiro y en la que creo plenamente, me dicen algo”, explicó.

Colapinto también apuntó a la responsabilidad de los propios deportistas. “A veces hablamos en los medios sin pensar en la fuerza que tienen nuestras palabras”, reconoció.

El argentino recordó en ese contexto el episodio que protagonizó con Oliver Bearman durante el Gran Premio de Japón. Después del accidente del británico, Colapinto contó que intentó comunicarse con él en privado, pero que nunca recibió una respuesta.

El incidente se produjo en Suzuka, cuando Bearman se acercó a gran velocidad al Alpine de Colapinto y terminó perdiendo el control de su Haas. El británico salió de pista y sufrió un impacto de 50G contra las barreras.

La controversia volvió a generar una fuerte reacción en redes sociales. Alpine ya había intervenido públicamente después del Gran Premio de Japón para condenar los mensajes de odio dirigidos tanto a Colapinto como a otros integrantes de la categoría. El equipo también había pedido a sus seguidores que utilizaran las plataformas digitales de manera responsable.

El argentino, además, participa de la campaña de la FIA contra el acoso online. En julio fue uno de los pilotos que respaldó el primer Día de la UAOA, una iniciativa destinada a promover espacios digitales más seguros vinculados al deporte motor.

Para Colapinto, el desafío no se limita a las redes. El piloto también destacó el cambio mental que implica competir en la Fórmula 1 respecto de categorías inferiores como la Fórmula 2.

“Quizá conducís solo el 10% del tiempo, pero ya no se trata tanto de conducir”, explicó. Según señaló, uno de sus principales aprendizajes durante la temporada fue mejorar la manera de administrar la presión y conservar su energía.