La esposa de Zárate apuntó contra Lotocki entre lágrimas

Romina Sicoli, esposa de Christian Zárate, declaró entre lágrimas en el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte del empresario. La mujer cuestionó al cirujano y aseguró que la intervención podría haberse evitado. La Fiscalía acusa al médico por homicidio simple con dolo eventual.

Romina Sicoli, esposa de Rodolfo Christian Zárate, declaró este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 durante la segunda audiencia del juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte del empresario tras una cirugía estética. Entre lágrimas, cuestionó duramente al médico y afirmó: “Lo que hizo ese asesino lo podrían haber frenado”.

Sicoli sostuvo que su marido llevaba una vida saludable y que realizaba actividad física con frecuencia. Según su relato, no consumía alcohol ni drogas y tampoco tomaba medicación de manera habitual.

La mujer contó que Zárate había comenzado a consultar a Lotocki porque consideraba que tenía sobrepeso, aunque ella no compartía esa percepción. También relató que su marido le había explicado que iba a someterse a una intervención por una hernia y había mencionado una cirugía en el rostro.

La acusación fiscal sostiene, en cambio, que Zárate fue sometido el 15 de abril de 2021 a una lipoescultura y una dermolipectomía en el Centro Médico Conde (CEMECO), en Caballito. El procedimiento abarcó múltiples zonas del cuerpo.

Según la investigación, antes de la operación los estudios habían detectado que Zárate había tenido coronavirus y que padecía diabetes. La Fiscalía sostiene que, pese a esos antecedentes y a la magnitud de la intervención, Lotocki avanzó con la cirugía.

La acusación también señala que el cirujano se ausentó del quirófano durante parte de la intervención y que, después de la operación, surgieron complicaciones que derivaron en un deterioro progresivo del estado del paciente.

Al día siguiente, Zárate sufrió una descompensación y tuvo que ser intubado. Cuando llegó la asistencia médica, se detectaron problemas con la intubación. Poco después sufrió un paro cardíaco y murió pese a las maniobras de reanimación, según la reconstrucción fiscal.

El testimonio de Sicoli se produjo después de las declaraciones de otros profesionales imputados en la causa. Entre ellos estuvieron el anestesiólogo Santiago Olguín y los cirujanos Polansky Peláez Hoyos y Daniel Zambrano García, quienes buscaron despegarse de las decisiones vinculadas con la intervención y el tratamiento posterior.

Lotocki enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Zárate. Además, en el mismo debate se analizan las lesiones gravísimas que sufrieron cinco mujeres que fueron atendidas por el médico entre 2009 y 2021.

El cirujano se negó a declarar al comienzo del juicio. Permanece detenido desde octubre de 2023 y, además, cumple una condena de ocho años por estafa y lesiones graves contra cuatro pacientes, una sentencia que fue confirmada por Casación y está recurrida ante la Corte Suprema.

El debate continuará durante las próximas semanas en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17. Las audiencias están previstas para los miércoles de agosto y septiembre y son transmitidas por el canal del Poder Judicial de la Nación.