ATE San Luis volvió a protestar contra Hissa y exige respuestas salariales

ATE retomó las protestas frente a SerBa con quema de neumáticos y anunció nuevas medidas contra la Municipalidad de San Luis. El gremio exige una recomposición salarial, un bono de fin de año y explicaciones sobre los criterios utilizados para recategorizar al personal.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) retomó este jueves 5 de noviembre su plan de lucha contra la Municipalidad de San Luis con una protesta frente a las instalaciones de SerBa, donde hubo quema de neumáticos. El gremio reclama una recomposición salarial, una definición sobre el bono de fin de año y que las recategorizaciones alcancen a todo el personal bajo criterios equitativos.

El secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, advirtió que las medidas de fuerza continuarán mientras el Ejecutivo municipal no dé respuestas a los planteos sindicales.

«El reclamo principal hoy a la Municipalidad de San Luis pasa por la definición urgente del bono de fin de año y el aumento salarial», expresó el dirigente.

El conflicto por las recategorizaciones

Uno de los principales puntos de tensión está relacionado con los ascensos de categoría dentro de la Municipalidad. ATE cuestiona que el proceso no habría alcanzado a todos los trabajadores bajo criterios uniformes y denuncia presuntas situaciones de persecución, discriminación y prácticas antisindicales.

El reclamo fue llevado ante la Dirección de Relaciones Laborales de la Provincia y quedó registrado en el expediente EXD-0-9100244/26.

Durante una audiencia realizada el 20 de octubre, el sindicato ratificó su denuncia y pidió que se intimara al Municipio a presentar la documentación sobre las recategorizaciones. El organismo provincial había solicitado que se informara el plan aplicado o, en su defecto, el listado de empleados beneficiados.

Sin embargo, según Gatica, el Ejecutivo municipal dejó de participar de ese ámbito de negociación y no cumplió con los requerimientos de información.

«Relaciones Laborales le exigió a la Municipalidad que justificara cómo se estaba recategorizando a los trabajadores, porque nosotros denunciamos persecución y también discriminación», sostuvo el secretario general.

El dirigente agregó que, tras el cierre de la instancia administrativa, el gremio quedó en condiciones de retomar las medidas de fuerza.

Las recategorizaciones y los anuncios del Municipio

Por su parte, el intendente Gastón Hissa avanzó el 29 de octubre con una nueva etapa de recategorizaciones que alcanzó a 250 empleados. De acuerdo con información oficial, el proceso ya llegó a unos 1.500 trabajadores municipales, sobre una planta de aproximadamente 2.200 agentes. Información oficial sobre las recategorizaciones.

En materia salarial, el Municipio había confirmado un incremento del 5% para los haberes de octubre. Además, Hissa anunció que el Premio Anual Municipal se pagará el próximo 13 de noviembre, con montos de entre $600.000 y $650.000 para quienes reúnan los requisitos establecidos. Detalles del aumento salarial y las recategorizaciones. Anuncio del Premio Anual Municipal.

No obstante, estos anuncios no resolvieron el reclamo de ATE, que mantiene el pedido de una nueva recomposición salarial y exige una definición específica sobre el bono de fin de año.

Un plan de lucha que continuará

Gatica anticipó que la protesta frente a SerBa será parte de una serie de jornadas de reclamo que el sindicato prevé desarrollar en los próximos días.

«Quedamos librados en nuestras acciones, dado que la Municipalidad dejó de ir a este ámbito de Relaciones Laborales. Por eso empezamos este plan de lucha desde ATE, que va a tener algunas jornadas más», afirmó.

Los tres ejes centrales del conflicto siguen siendo la recategorización de todo el personal sin discriminación, un aumento salarial y el pago de un bono de fin de año.