María Cantero declaró ante la justicia: ‘Fabiola me habló de golpes y moretones’

Por Alejo Pombo

María Cantero, la secretaria personal de Alberto Fernández por más de 35 años, prestó declaración este jueves ante el fiscal Ramiro González, en el marco de la investigación sobre los presuntos abusos sufridos por Fabiola Yañez, la pareja del exmandatario. Durante tres horas, Cantero detalló los mensajes que recibió de Yañez, donde la primera dama describía episodios de violencia física por parte del expresidente.

La declaración de María Cantero ante la justicia podría ser un punto de inflexión en las investigaciones que rodean a Alberto Fernández y Fabiola Yañez. Los próximos pasos del juez Julián Ercolini determinarán si estas revelaciones conducen a nuevas indagatorias o incluso a un cambio en la dirección de la investigación.

Una amistad de décadas y un silencio prolongado:

En su testimonio, Cantero afirmó que su relación con Fernández siempre se mantuvo dentro de un marco profesional y de amistad, lo que la llevó a no intervenir en asuntos personales del entonces presidente. “No me correspondía”, habría dicho Cantero al ser consultada sobre por qué no le informó a Fernández de los mensajes que recibía de Yañez, según señalaron fuentes judiciales.

Los mensajes que encendieron las alarmas:

El foco de la declaración se centró en los chats entre Cantero y Yañez, revelados por Infobae la semana pasada. Los mensajes, que comenzaron el 12 de agosto del año pasado, muestran a una Fabiola angustiada, detallando episodios en los que Fernández la habría golpeado, incluso en momentos en que ella creía estar embarazada.

«Hola Faby. Quiero que sepas que contás conmigo para lo que necesites. Hablar, gritar, putear o cagarnos de risa. Lo que quieras. No permitas que ningún hdp te baje el ánimo o te entristezca. Todo pasa y vos tenés muchas cosas buenas por hacer. Te quiero mucho y acá estoy», fue uno de los mensajes de apoyo que Cantero le envió a Yañez.

La respuesta de Yañez fue devastadora: “Solo quiero un poco de alegría, María!!!”. Le confesó entre lágrimas que no soportaba más la situación y detalló que había sido golpeada la noche anterior: “Hoy me agarró del cuello. Y sabiendo que puedo estar embarazada, me pegó una patada en la panza”.

Una declaración clave para dos investigaciones:

Los chats entre Cantero y Yañez, que ahora son piezas clave en esta investigación, surgieron en la causa de los seguros que involucra a Fernández y al broker Héctor Martínez Sosa, pareja de Cantero. Durante la audiencia, Cantero llegó acompañada por sus abogados, defensores en la causa por corrupción, a pesar de que, como testigo, no puede contar con representación legal durante su declaración.

Las revelaciones de Cantero ponen en una situación delicada tanto a Fabiola Yañez como a Alberto Fernández, ya que se espera que las indagatorias continúen y que la investigación se profundice. “Fue una declaración a tirabuzón”, afirmó una fuente cercana al proceso, indicando que la testigo brindó detalles importantes pero con mucha cautela.

La expectación mediática y la protección de la testigo:

La declaración de María Cantero fue seguida de cerca por la prensa. La secretaria logró evitar a los periodistas al ingresar al edificio por un ascensor lateral, pero a la salida, fue captada por las cámaras. Vestida con un piloto y el cabello recogido, Cantero no hizo declaraciones, consciente de que su rol en esta y otras causas podría requerir futuras comparecencias.

El caso de los supuestos abusos de Fabiola Yañez no solo ha sacudido el ámbito político, sino que también ha desatado un debate público sobre la violencia doméstica en las esferas de poder. Mientras tanto, Cantero sigue siendo una figura central en dos investigaciones que podrían tener implicaciones serias para los involucrados.