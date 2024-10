Madres agreden a una maestra acusada de maltratar a alumnos

Por Alejo Pombo

Los gremios docentes de Marcos Paz anunciaron un paro para este jueves en repudio a la brutal agresión que sufrió una maestra de la Escuela N° 17 «Maestras Argentinas», acusada de maltratar a alumnos. El violento episodio fue grabado por testigos y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El ataque ocurrió cuando varias madres del colegio golpearon con puñetazos y patadas a la docente de sexto año, acusándola de maltratar a los estudiantes. En las imágenes, se escucha a una de las agresoras gritar: «Los chicos no se tocan, ¿entendiste?«, mientras continuaban los ataques.

Ante la difusión del video, el Frente de Unidad Docente Bonaerense anunció un paro total en la localidad bonaerense para repudiar el violento accionar. «Es inadmisible que nuestras alumnas, alumnos y docentes tengan que vivir situaciones hostiles dentro del ámbito escolar. Las escuelas deben ser lugares seguros y de respeto mutuo», señala un comunicado del gremio.

Además, aseguraron que no tolerarán más violencia: «No vamos a permitir este tipo de actos y reforzaremos nuestras medidas de lucha para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir. Con los niños no, con los docentes tampoco».

Por el momento, las autoridades de la escuela no han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido, pero se esperan reuniones en los próximos días para evitar que se repitan episodios similares.

El violento ataque se produjo en la puerta de la escuela, y las autoridades lograron intervenir tras casi tres minutos de agresiones.