El adiós de Rafael Nadal: cerrará su carrera en la Copa Davis

Por Alejo Pombo

El tenista español Rafael Nadal ha anunciado su retiro del tenis profesional mediante un emotivo video que compartió en sus redes sociales. En el mensaje, agradeció a sus fanáticos y explicó que los últimos dos años han sido “difíciles” debido a que no pudo jugar sin limitaciones físicas.

“Han sido unos años complicados, especialmente estos dos últimos. No he sido capaz de jugar sin limitaciones, lo que me ha llevado a tomar esta difícil decisión”, expresó Nadal. En el video, también mencionó su deseo de que su último torneo sea la final de la Copa Davis, representando a España, para cerrar su carrera como comenzó: en lo más alto de una competición internacional.

El mensaje fue acompañado por la frase “Mil gracias a todos”, publicada en varios idiomas, incluido inglés, francés, italiano, brasileño y japonés.

En su despedida, Nadal también agradeció a la industria del tenis, a sus compañeros de competición, especialmente a sus “grandes rivales”, y a su equipo técnico, a quienes describió como amigos más que trabajadores. Además, dedicó unas sentidas palabras a su familia, destacando los sacrificios de su madre y el apoyo de su esposa, Mary, con quien lleva 19 años juntos.

Finalmente, el tenista cerró con un agradecimiento especial a sus fanáticos: “Me voy con la tranquilidad de haber dado el máximo y solo puedo decir mil gracias a todos y hasta pronto”.