El ex presidente Mauricio Macri recalcó hoy que «va a haber un segundo tiempo» de Juntos por el Cambio en el Poder Ejecutivo, al tiempo que lanzó duras críticas a la gestión del mandatario Alberto Fernández y se metió en la pelea entre halcones y palomas dentro de Juntos por el Cambio.

«Va a haber un segundo tiempo del cambio, basado en sabiduría de la gente. Estamos mal y la situación va a seguir empeorando porque estamos en manos de un gobierno que no tiene rumbo y no tiene plan, y encima no se hablan entre ellos», subrayó el líder del PRO.

Al referirse al 2023, sostuvo: «Ahora sí tenemos futuro por la sabiduría que está teniendo el pueblo argentino y que las promesas del populismo son fantasiosas».

«Mucha gente me dice ´No lo entendimos hace cuatro años, pero ahora lo entendemos´», enfatizó Macri, que aseguró que «se ha prendido la luz de muchos argentinos».

El ex presidente destacó la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso y señaló que a partir de esa discusión se empezó «a entender que el Fondo no es gente mala, son los demás países».

Negó, en tanto, que la plata del FMI que recibió durante su gobierno se haya fugado, y reiteró que fue destinado a otros créditos.

«Le dejamos el país sin déficit y aún así han tomado 30.000 millones por año», indicó.

En tanto, en declaraciones al canal TN, Macri se refirió a la polémica interna dentro de Juntos por el Cambio entre los más duros, llamados «halcones», y los más moderados, denominados «palomas».

«Soy yo un gato, estoy bien con todas las aves, el problema son las ratas», aseguró el ex presidente.

A la vez, reiteró que si Aerolíneas Argentinas da pérdidas hay que privatizarla.

«Un aviso romántico no va a ocultar que el señor (Pablo) Biró y sus secuaces pierden 700 millones por año», se quejó Macri, tras la polémica que generó al hablar días atrás sobre la privatización de la línea de bandera.

«Si Aerolíneas no es autosustentable hay que privatizarla, no hay dudas. Es mentira que vuela donde los demás no vuelan», subrayó el ex mandatario.

«Están llenos de privilegios. Esos 700 millones de dólares a dónde crees que van, a privilegios de esos señores», cuestionó el ex presidente.

La negativa de Juliana

El ex mandatario relevó que su esposa, Juliana Awada, no está de acuerdo con que se presente otra vez por la Presidencia.

«Ella no está a favor de eso (ser candidato). La vida familiar que es muy dura, va a ser difícil (convencerla)», resaltó Macri.

Si bien no aclaró si volverá a competir, sostuvo: «Jamás lo haría sin estar de acuerdo con ella. Para mí, es fundamental la familia porque para administrar el poder tenés que tener paz familiar».

Sin embargo, dejó la puerta abierta a convencerla en el futuro: «Ella no está cerrada a cambiar de opinión, pero hoy elige que no».