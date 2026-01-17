Machado tras la reunión con el presidente de EE.UU. “Contamos con Trump para la libertad de Venezuela”

María Corina Machado se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca en un encuentro de alto impacto político. Tras la cita, aseguró que cuenta con el mandatario estadounidense para lograr la libertad de Venezuela. La dirigente opositora continuará su agenda en Washington con reuniones legislativas.

Por Alejo Pombo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, en una reunión que generó fuerte expectativa internacional en el marco del proceso de transición que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Luego del encuentro, Machado calificó la reunión como “muy buena” y expresó públicamente su respaldo al mandatario estadounidense. “Sepan que contamos con Trump para la libertad de Venezuela”, afirmó al saludar a los seguidores que la aguardaban en las inmediaciones de la Casa Blanca, aunque evitó brindar detalles sobre los temas abordados durante la conversación.

La líder de Vente Venezuela continuará su gira por Washington con reuniones con senadores estadounidenses, donde busca exponer su visión sobre la transición política en su país. En ese contexto, legisladores republicanos destacaron su liderazgo y su rol dentro del proceso venezolano, anticipando un fuerte respaldo en el Congreso.

El encuentro se produjo luego de que Trump manifestara días atrás su interés en saludar personalmente a Machado, quien salió de Venezuela de manera clandestina con apoyo estadounidense para asistir a la ceremonia en la que recibió el Premio Nobel de la Paz en Oslo. La dirigente había dedicado esa distinción al propio Trump.

Pese a ese gesto, el presidente estadounidense había mostrado previamente cautela respecto al rol de Machado en un eventual gobierno post chavista. No obstante, la reunión marcó un nuevo acercamiento político y reforzó la visibilidad internacional de la dirigente opositora.

Días antes, Machado había sido recibida por el papa León XIV, ocasión en la que afirmó que “está más cerca la derrota del mal” en Venezuela. Además, reiteró su disposición a compartir el Nobel de la Paz con Trump, quien aseguró que lo aceptaría “con honor”.

Desde la Casa Blanca, voceros oficiales señalaron que la estrategia de Estados Unidos respecto a Venezuela responde a una evaluación realista del escenario político y remarcaron los acuerdos alcanzados en materia energética, que incluyen el envío de millones de barriles de petróleo venezolano bajo control estadounidense.

El encuentro entre Trump y Machado se inscribe así en un contexto de alta tensión regional y negociaciones estratégicas, mientras la oposición venezolana busca consolidar apoyos clave para el futuro político del país.