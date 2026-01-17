El nene herido en el accidente de La Frontera fue trasladado a Mar del Plata

Bastián, el niño de ocho años herido en el choque ocurrido en La Frontera de Pinamar, fue trasladado en helicóptero sanitario a Mar del Plata. Allí será sometido a su tercera cirugía desde el accidente. Su estado sigue siendo grave, aunque presentó una leve mejoría clínica.

Por Alejo Pombo

Bastián, el nene de ocho años que sufrió graves heridas en el accidente ocurrido el lunes en La Frontera de Pinamar, fue trasladado este jueves a Mar del Plata en un helicóptero sanitario para continuar con su tratamiento. En el Hospital Materno Infantil será sometido a una tercera intervención quirúrgica.

El traslado se realizó bajo estrictas medidas de cuidado y con seguimiento permanente del equipo médico que recibirá al menor. Según el último parte, el niño mostró una leve mejoría que permitió su derivación, aunque su estado continúa siendo delicado y permanece internado en terapia intensiva.

Las autoridades informaron que Bastián ya no necesita medicación para sostener la presión arterial y se encuentra hemodinámicamente estable, aunque bajo monitoreo constante. La cirugía programada estará focalizada en la zona hepática, que fue la más comprometida por el impacto.

“El procedimiento consistirá en retirar el packing hepático y realizar el cierre abdominal”, indicaron desde el Municipio de Pinamar a través de un comunicado oficial. La intervención es clave dentro del proceso de recuperación del menor.

El martes, el niño había sido sometido a una operación de urgencia debido a un cuadro de inestabilidad hemodinámica, durante la cual se efectuó el recambio del material de contención en el hígado. En los días posteriores no se registraron nuevos episodios de sangrado ni fue necesaria la realización de transfusiones, lo que permitió planificar esta nueva cirugía.

La madre de Bastián, Macarena, habló públicamente para llevar tranquilidad y aclarar versiones que circularon sobre el hecho. “En este momento Basti está crítico aún, aunque tuvo pequeños avances. Ya no tiene fiebre y bajó su frecuencia cardíaca”, expresó.

Además, negó que el accidente se haya producido en el marco de una carrera o una maniobra imprudente y explicó que el grupo regresaba al lugar donde se hospedaba cuando ocurrió la colisión. La evolución del niño es seguida minuto a minuto por el equipo médico, mientras la familia aguarda con expectativa los resultados de la próxima intervención.