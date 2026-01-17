Histórico: El satélite argentino «Atenea» viajará a la Luna con la misión Artemis II de la NASA

El Gobierno confirmó que el microsatélite desarrollado por la CONAE y VENG integrará la histórica misión tripulada. Argentina validará tecnología crítica en órbita profunda durante el lanzamiento previsto para el 6 de febrero.

Por Alejo Pombo

Argentina vuelve al espacio profundo, en un hito para la ciencia soberana, Argentina participará oficialmente de la misión Artemis II de la NASA, el programa que marca el regreso de naves tripuladas a la Luna tras cinco décadas. Según confirmó la Oficina del Presidente, el país aportará el microsatélite “Atenea”, un desarrollo nacional diseñado para operar en las condiciones más exigentes del espacio exterior.

Tecnología de punta y validación estratégica

El despliegue de «Atenea» ocurrirá durante las fases iniciales del lanzamiento de la nave Orion. El objetivo principal del instrumento es validar tecnologías críticas que servirán de insumo fundamental para la NASA en futuras exploraciones. Entre sus funciones específicas se destacan:

Medición de radiación en órbitas profundas.

Captación de datos GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria.

Prueba de enlaces de comunicación de largo alcance y evaluación de componentes electrónicos para uso espacial.

El comunicado oficial destacó que la selección de tecnología argentina por parte de la NASA responde a los «estándares de calidad y confiabilidad más exigentes del mundo», posicionando las capacidades técnicas del país en la élite de la industria aeroespacial.

Cooperación público-privada y académica

El proyecto es el resultado de un ecosistema colaborativo liderado por la CONAE y la empresa VENG. El desarrollo contó con el soporte técnico y científico de instituciones de prestigio:

Organismos: Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) e Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR).

Academia: Facultades de ingeniería de la UNLP, UNSAM y la UBA.

Desde el Ejecutivo señalaron que este hito se alinea con una política de inversión enfocada en asuntos estratégicos y ciencia aplicada, priorizando el desarrollo tecnológico de alto valor agregado.

El desafío de Artemis II

Artemis II no es una misión cualquiera: será la primera vez en más de medio siglo que seres humanos viajen hacia la Luna. Aunque en esta etapa los astronautas no realizarán un alunizaje, la nave orbitará la cara oculta del satélite natural, alcanzando una distancia récord de 72.000 kilómetros de la Tierra, preparando el terreno para la llegada de la primera mujer y el próximo hombre a la superficie lunar en los próximos años.