Milei viajó a Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori

Javier Milei viajó a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, horas después de reunirse con Kristalina Georgieva en la Casa Rosada. El mandatario también mantendrá una bilateral con la flamante jefa de Estado y participará de actividades oficiales.

El presidente Javier Milei viajó este lunes a Lima para participar de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú, luego de recibir en la Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. La visita forma parte de una agenda destinada a fortalecer la relación bilateral y profundizar los vínculos con gobiernos afines en la región.

Antes de partir hacia la capital peruana, el mandatario mantuvo una reunión con Georgieva, quien también participó de un Gabinete ampliado y reiteró su respaldo al programa económico impulsado por el Gobierno argentino. Tras ese encuentro, Milei emprendió el viaje para asistir a la ceremonia oficial de transmisión de mando, que se desarrolla en el Congreso de la República de Perú en el marco de las celebraciones por la Independencia del país.

Como parte de la agenda oficial, el jefe de Estado tiene previsto mantener una reunión bilateral con Keiko Fujimori antes de la ceremonia de juramentación. El encuentro estará centrado en el fortalecimiento de la relación entre ambos países, la cooperación económica y la coordinación de posiciones sobre temas regionales.

Durante su estadía en Lima, Milei también recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad San Martín de Porres, donde brindará un discurso ante autoridades académicas, empresarios y estudiantes.

La asunción de Fujimori reúne a varios líderes latinoamericanos y representantes internacionales. Entre los asistentes figuran los presidentes Santiago Peña, de Paraguay; Daniel Noboa, de Ecuador; José Raúl Mulino, de Panamá; Yamandú Orsi, de Uruguay; además del rey Felipe VI de España y delegaciones de Estados Unidos y otros países.

Con su presencia en Lima, Milei busca reforzar su perfil internacional y consolidar los vínculos con gobiernos de orientación liberal y conservadora en un contexto de reconfiguración política en América Latina. La llegada de Fujimori a la presidencia marca además el regreso del fujimorismo al poder tras casi tres décadas y abre una nueva etapa política en Perú, con una agenda centrada en la estabilidad institucional, la seguridad y la recuperación económica.