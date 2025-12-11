Luis Petri presentó su renuncia al Ministerio de Defensa y adelantó su rol en el Congreso

El ministro de Defensa, Luis Petri, formalizó su renuncia mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, a quien agradeció por la confianza y por haberle permitido “un honor para siempre”. En la misiva repasó los hitos de su gestión, reivindicó la reconstrucción de las Fuerzas Armadas y anticipó que asumirá como vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados. También deseó éxitos a su sucesor, Carlos Presti, y anunció que cerrará su ciclo con un viaje a la Antártida.

Por Alejo Pombo

El ministro de Defensa, Luis Petri, oficializó su renuncia al cargo mediante una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que expresó agradecimientos, realizó un balance de su gestión y adelantó los lineamientos de su futuro rol parlamentario. El funcionario, electo diputado nacional por La Libertad Avanza, dejará su puesto el próximo 9 de diciembre, tras dos años al frente del Ministerio.

“Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como Ministro de Defensa durante su Presidencia. Será un honor para siempre”, escribió el mendocino al inicio de la misiva, difundida a través de sus redes sociales. Petri explicó que su dimisión responde al inicio de su mandato legislativo y destacó que ocupará la vicepresidencia segunda en la Cámara baja a partir del 10 de diciembre.

En su carta, Petri repasó los principales hitos de su gestión y recordó que Milei le encomendó una misión “de enorme trascendencia”: reconstruir la capacidad operativa del sistema de defensa, modernizar a las Fuerzas Armadas y respaldar al personal militar luego de lo que calificó como “décadas de políticas de ensañamiento, demonización, persecución y cancelación por prejuicios ideológicos”.

El ministro reivindicó el rol histórico de las Fuerzas Armadas, a las que atribuyó la defensa de la independencia y la libertad del país, y aseguró que durante su gestión se recuperó la capacidad de enfrentar amenazas externas. En ese sentido, enumeró diversas acciones operativas como la Operación Roca en las provincias de Salta, Misiones y Jujuy; las tareas de control en la zona económica exclusiva; y la incorporación del sistema de armas F-16 para reforzar la vigilancia del espacio aéreo.

Petri también destacó el rol humanitario de las Fuerzas Armadas en emergencias, mencionando su intervención en los temporales de Bahía Blanca, Zárate y Campana y en los incendios de Córdoba, Bariloche y El Bolsón. Afirmó que estas intervenciones pusieron de manifiesto “arrojo y heroísmo” del personal.

Al evaluar su gestión, el funcionario afirmó que bajo el liderazgo de Milei se logró avanzar en un “proceso de transformación histórico”. Señaló que se recuperó material crítico, se modernizaron doctrinas, se fortaleció el entrenamiento junto a países aliados y se impulsaron reformas en la formación de cadetes y soldados voluntarios. Sin embargo, advirtió que todavía queda un camino de reconstrucción pendiente tras años de desinversión.

Petri agradeció especialmente a Milei por la confianza y el respaldo permanente a las políticas del Ministerio, y extendió sus reconocimientos al resto del Gabinete y al equipo civil y militar que lo acompañó en Defensa. Aseguró que el Gobierno conformó “un verdadero equipo” que enfrenta problemas estructurales sin evasivas, con una mirada de largo plazo y sin especular con costos políticos.

El funcionario también destacó la labor del Estado Mayor Conjunto y de las tres Fuerzas, cuyo compromiso —dijo— permitió consolidar avances que sientan bases para los próximos años. En ese marco, le deseó “el mayor de los éxitos” a su sucesor, el Teniente General Carlos Presti, quien asumirá la conducción del Ministerio desde el 10 de diciembre.

Uno de los pasajes más enfáticos de la carta fue el referido a la llegada de los F-16, a los que definió como “la adquisición militar más importante de los últimos 40 años”. Petri afirmó que los nuevos cazas garantizan la defensa del espacio aéreo argentino y consideró su incorporación como la culminación simbólica de su gestión.

De cara a su futuro político, el mendocino sostuvo que desde su banca en la Cámara de Diputados continuará defendiendo al Gobierno y al proyecto de transformación impulsado por Milei. Subrayó que los argentinos eligieron “no volver atrás” y aseguró que honrará ese mandato.

Como cierre de su etapa al frente del Ministerio, Petri anunció que viajará a la Antártida el 9 de diciembre, lugar que consideró emblemático tanto por el inicio como por el final de su gestión. Reivindicó la presencia argentina en el continente blanco y afirmó que bajo el liderazgo de Milei el país dejará de ser “la Nación del fin del mundo” para convertirse en “el país del principio del mundo”.

La carta concluye con un mensaje de gratitud y un fuerte respaldo político al presidente: “Le reitero mi enorme respeto, mi infinita gratitud y mi orgullo por haberlo acompañado en su Gabinete, así como mi compromiso con las ideas de la libertad. ¡Viva la Libertad! ¡Viva la Patria!”.

Al Presidente de la Nación Argentina @JMilei, de mi mayor consideración: pic.twitter.com/REgfMIxF3t — Luis Petri (@luispetri) December 8, 2025