«Maravilla» Martínez silenció la Bombonera y Racing pasó a la final

Racing venció 1-0 a Boca con gol de Adrián “Maravilla” Martínez y se clasificó a la final del Torneo Clausura. La derrota generó una ola de memes en redes y profundizó la incertidumbre sobre el futuro del equipo de Claudio Úbeda. Tras la eliminación, Boca analiza una lista de salidas y decisiones claves para 2026.

Por Alejo Pombo

Racing dio el golpe en La Bombonera y eliminó a Boca Juniors al imponerse 1-0 con un cabezazo de Adrián “Maravilla” Martínez, resultado que lo clasificó a la final del Torneo Clausura. La victoria dejó una fuerte repercusión en redes sociales, donde los memes se multiplicaron tras la caída del equipo de Claudio Úbeda.

El duelo, intenso y con pocas situaciones claras, encontró su definición recién a los 75 minutos: Gabriel Rojas desbordó por izquierda y envió un centro perfecto para que Martínez conectara de cabeza, superara a Agustín Marchesín y sellara la clasificación académica. Racing jugará la final el sábado en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, a la espera del ganador entre Gimnasia y Estudiantes.

La eliminación golpeó fuerte en Boca. No solo por tratarse de una caída en semifinales y ante un rival clásico, sino porque volvió a exhibir la falta de funcionamiento que el equipo arrastra desde mediados de año. Las redes sociales no tardaron en reaccionar: memes, ironías y críticas dominaron las conversaciones digitales tras el final del partido.

El resultado dejó además un impacto directo en la planificación del plantel. Las salidas ya confirmadas incluyen a Sergio Romero, recientemente incorporado a Argentinos Juniors; a Cristian Lema, cuyo contrato expira a fin de año; y a Frank Fabra, que no renovará después de una década en el club. También se cerrará el ciclo de Ignacio Miramón, cedido desde Lille, ya que la dirigencia no hará uso de la opción de compra.

Todavía resta definir el futuro de Javier García, cuyo vínculo vence en diciembre, mientras que Luis Advíncula y Lucas Blondel podrían evaluar su continuidad dependiendo del proyecto deportivo para 2026. La falta de minutos también pone en análisis las situaciones de Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson.

En simultáneo, Boca deberá resolver la situación contractual de Exequiel Zeballos, cuyo vínculo termina en 2026, y el caso de Edinson Cavani, que tiene contrato hasta fines del año próximo pero con la posibilidad de rescindir en diciembre. Desde el club admiten que, como mínimo, buscarán incorporar delanteros para renovar la estructura ofensiva.

La derrota también abrió interrogantes sobre el futuro del entrenador Claudio Úbeda, cuestionado por los cambios realizados ante Racing y por el funcionamiento del equipo en las últimas semanas. Su continuidad será evaluada en los próximos días por el Consejo de Fútbol.

Mientras tanto, Racing disfrutará de una nueva final, impulsado por el envión anímico de haber ganado en La Bombonera y con el sueño de sumar un nuevo título local. Boca, en cambio, encara semanas decisivas para reestructurar un plantel que deberá competir en 2026 con renovaciones, bajas y posibles incorporaciones clave.