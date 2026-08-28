“Les robaron la dignidad”: el explosivo reclamo de ATSA a la ministra Eugenia Sosa Herrera

ATSA Filial San Luis presentó un duro reclamo formal ante la ministra Eugenia Sosa Herrera y exigió una respuesta al expediente iniciado el 4 de agosto. En el documento, el gremio cuestionó el trato hacia los trabajadores de la Sanidad y denunció, según su postura, situaciones de “ninguneo, destrato y discriminación”.

La Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Filial San Luis elevó un fuerte reclamo formal contra el Gobierno provincial y exigió una respuesta urgente por la situación de los trabajadores del sector.

El planteo fue dirigido a la ministra de Hacienda e Infraestructura, Eugenia Sosa Herrera, mediante una nota ingresada formalmente por Mesa de Entradas.

El documento lleva la firma del secretario adjunto del gremio, Gerónimo Ortiz, y reclama una contestación al expediente N° EXD-8040657/26, iniciado el pasado 4 de agosto.

Desde el sindicato cuestionaron la falta de respuesta oficial y endurecieron su discurso contra la gestión provincial.

La nota contiene fuertes críticas al trato que, según ATSA, reciben los trabajadores de la Sanidad y reclama una instancia de diálogo con las autoridades.

“No pertenecemos a esa casta”

Uno de los tramos más duros del documento apunta directamente contra el discurso político del Gobierno.

El gremio marcó diferencias entre los trabajadores que representa y distintos sectores vinculados con negocios del sistema de salud.

“No pertenecemos a esa ‘casta’ que este Gobierno Libertario del cual usted forma parte venían a combatir”, expresó ATSA en la nota dirigida a la ministra.

El documento también sostiene que los trabajadores del sector no tuvieron relación con áreas y actividades cuestionadas en la administración pública.

En ese sentido, el gremio afirmó que no formó parte de la Secretaría de Ética Pública ni de negocios relacionados con la provisión de medicamentos, prótesis, ambulancias, aparatología o drogas oncológicas.

Con ese planteo, la conducción sindical buscó diferenciar a los trabajadores de la Sanidad de los sectores empresariales y de las estructuras de poder a las que responsabiliza por distintos conflictos del sistema.

Una acusación directa contra la gestión

La nota también incluye una de las críticas más fuertes del gremio contra el Gobierno provincial.

“Lo único que buscamos es que le devuelva la credibilidad y la confianza a gran masa de trabajadores/as, a quienes ustedes les robaron la dignidad”, sostiene el escrito.

ATSA acusa además a la gestión de haber provocado un deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores.

En otro fragmento, el documento habla de “ninguneo, destrato y discriminación”, expresiones que reflejan el nivel de tensión existente entre el gremio y las autoridades.

Desde la entidad sindical también plantearon que la situación afecta a numerosas familias vinculadas al sistema sanitario.

El reclamo, según el texto, apunta a recuperar el diálogo y a obtener una respuesta institucional frente a los planteos realizados por la organización.

El expediente que sigue sin respuesta

Más allá del tono político del documento, el pedido de ATSA tiene un objetivo concreto.

El gremio exige una respuesta formal al expediente N° EXD-8040657/26, iniciado el 4 de agosto.

La nueva presentación ante la ministra de Hacienda e Infraestructura busca acelerar una contestación por parte del Ejecutivo provincial.

Según planteó la conducción sindical, la falta de respuesta profundizó el malestar entre los trabajadores y llevó al gremio a endurecer públicamente su posición.

Por ese motivo, la nota no solo insiste en los reclamos planteados anteriormente, sino que también expone la preocupación del sindicato por la falta de avances.

Un llamado al diálogo

En el tramo final del escrito, ATSA también convocó a las autoridades a revisar la forma en que se construye el vínculo institucional con los trabajadores y sus representantes.

El gremio instó a “creer en la democracia y en el diálogo como forma de vida”.

La frase busca marcar una posición política, pero también funciona como un pedido para abrir una instancia de conversación entre las partes.

La relación entre el gremio de la Sanidad y el Gobierno provincial atraviesa un momento de creciente tensión.

La presentación dirigida a Eugenia Sosa Herrera dejó en claro que ATSA espera una respuesta inmediata al expediente iniciado a principios de agosto.

Mientras tanto, las fuertes acusaciones contenidas en el documento anticipan un escenario de mayor conflicto si el reclamo no obtiene una contestación oficial.

Ahora, la respuesta queda del lado del Ejecutivo provincial.

El Gobierno deberá definir si responde formalmente al planteo del gremio y si abre una instancia de diálogo para abordar una situación que ATSA ya decidió llevar públicamente al centro de la discusión.