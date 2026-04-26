«Compren pochoclos»: todo lo que hay que saber sobre la sesión de Adorni en el Congreso

Adorni llega al Congreso el miércoles con Milei en el palco, 2.000 preguntas acumuladas y la causa por enriquecimiento ilícito de fondo. La sesión durará unas seis horas: una hora de exposición inicial, tres tandas de preguntas y 20 minutos de respuesta por tanda.

Manuel Adorni presentará el próximo miércoles su primer informe de gestión ante el Congreso desde que asumió como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos, en una sesión que el propio titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó con una advertencia irónica: «Va a ser picante, compren pochoclos.» El presidente Javier Milei confirmó que estará presente durante toda la jornada.

El contexto no podría ser más tenso. Adorni llega al Congreso mientras avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a la compra del departamento en Caballito, viajes familiares y otras propiedades, lo que garantiza que la oposición apuntará con dureza. El kirchnerismo y la izquierda preparan un cuestionamiento frontal; algunos legisladores incluso anticiparon que habrán bancas vacías a modo de protesta simbólica.

La dinámica de la sesión fue acordada en una reunión entre el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Levitt, y el secretario parlamentario de la Cámara, Adrián Pagán. El formato prevé que Adorni tome la palabra entre las 10 y las 11 durante aproximadamente una hora, en un discurso inicial con el que intentará responder parte de las 2.000 preguntas que quedaron en pie de las 4.800 recibidas, descartadas las duplicadas.

Luego vendrán tres tandas de preguntas de cinco minutos por orador. La primera corresponde a los nueve bloques menos numerosos (50 minutos en total); la segunda a los interbloques Innovación Federal (11 minutos), Unidos (20 minutos) y Fuerzas del Cambio (20 minutos); y la tercera y más extensa a Unión por la Patria (68 minutos). Tras cada tanda, Adorni dispondrá de 20 minutos para responder. El cierre estará a cargo del jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. En total, se estima que la jornada se extenderá por unas seis horas.