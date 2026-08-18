Villarruel volvió a cuestionar al Gobierno por el empleo

Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con Javier Milei durante la Expo Venado, en Santa Fe. La vicepresidenta expresó su preocupación por el desempleo y quienes no llegan a fin de mes, reclamó eliminar las retenciones y pidió priorizar el empleo y la producción por encima de las candidaturas de 2027.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei durante su participación en la 90ª edición de Expo Venado, en Venado Tuerto, Santa Fe. Allí cuestionó la situación laboral y económica, reclamó medidas para impulsar la producción y pidió dejar de lado las discusiones electorales.

“Sin trabajo no hay familia, y sin familia no hay producción”, sostuvo Villarruel durante el acto, en el que compartió el tradicional corte de cinta con el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y representantes del sector productivo.

La vicepresidenta aseguró que está “sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes”. También consideró que la generación de empleo debería ocupar un lugar central en la agenda de la dirigencia política.

“Creo que son temas en los que la clase política tiene que empezar a pensar casi con exclusión de todo el resto”, afirmó, en una nueva señal de distancia respecto del discurso económico del oficialismo.

Los últimos datos disponibles del INDEC muestran que la tasa de desocupación se ubicó en 7,8% durante el primer trimestre de 2026. En ese período, la tasa de empleo fue del 44,8% y la de actividad alcanzó el 48,6% en los 31 aglomerados urbanos relevados.

Villarruel también planteó diferencias sobre la política tributaria y puso el foco en el campo y la industria. “El futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones”, sostuvo, aunque aclaró que actualmente no hay un proyecto en el Congreso para avanzar específicamente en esa dirección.

La vicepresidenta vinculó la reducción de impuestos con la necesidad de fortalecer la producción y generar empleo. Su planteo se produjo frente a representantes del sector agropecuario y productivo de Santa Fe, una de las principales provincias agrícolas del país.

“El de Argentina, con nuestro potencial, debería ser un futuro bueno, exitoso. Sin embargo hoy tiene muchas complejidades”, señaló Villarruel al referirse a la situación del país.

Sus declaraciones se suman a una serie de episodios en los que la vicepresidenta expuso diferencias con Milei y con sectores de La Libertad Avanza. La relación entre ambos permanece atravesada por fuertes tensiones políticas, mientras Villarruel mantiene su actividad institucional al frente del Senado.

En ese contexto, la vicepresidenta también hizo un llamado a la “unión nacional” y pidió evitar que la discusión sobre las candidaturas de 2027 domine la agenda política.

“Es fundamental pensar en una unión nacional sin estar analizando candidaturas ni partidos políticos, sino en el futuro”, sostuvo durante su visita a Venado Tuerto.

El planteo de Villarruel combina así tres ejes: empleo, producción y reducción de la presión tributaria. La vicepresidenta volvió a utilizar una actividad institucional y productiva para expresar una agenda propia y diferenciarse del rumbo que impulsa el Ejecutivo.