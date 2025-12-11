Lando Norris es el nuevo rey de la F1: Mclaren vuelve a la cima después de años

Lando Norris se consagró campeón mundial de Fórmula 1 por primera vez tras finalizar tercero en el GP de Abu Dabi. Max Verstappen ganó la carrera, pero no logró descontar los puntos necesarios para retener el título. McLaren celebró un año histórico con el 1–2 en la competencia y el campeonato de Constructores.

Por Alejo Pombo

Lando Norris hizo historia este domingo en el circuito de Yas Marina al consagrarse campeón mundial de la Fórmula 1 por primera vez en su carrera. El piloto británico, de 26 años, logró asegurar el título 2025 con un tercer puesto en el Gran Premio de Abu Dabi, resultado que le permitió mantener la ventaja necesaria sobre Max Verstappen. El neerlandés ganó la última carrera del calendario, pero no le alcanzó para arrebatarle la corona en la definición más ajustada de los últimos años.

El dominio de McLaren se completó con el segundo lugar del australiano Oscar Piastri, quien acompañó a Verstappen y Norris en el podio. El equipo de Woking ya había asegurado el Campeonato de Constructores con varias fechas de anticipación, marcando una temporada excepcional que devolvió a la escudería a la disputa grande luego de más de una década de irregularidad.

Para Norris, la coronación llega luego de un año de notable consistencia, con múltiples podios, victorias clave y un cierre sólido en las últimas competencias. La estrategia del equipo y el rendimiento constante del MCL38 fueron determinantes para que el británico conquistara su primer título mundial, convirtiéndose en el primer campeón de McLaren desde Lewis Hamilton en 2008.

En contraste, Alpine cerró otra temporada difícil. Franco Colapinto, que había largado último tras una clasificación complicada, no logró avanzar en el pelotón y cerró el campeonato sin puntos. Su compañero, Pierre Gasly, apenas superó la veintena de unidades, lo que dejó a la escudería francesa en los últimos lugares del torneo. El equipo apuesta a un cambio profundo de cara al 2026, cuando entrará en vigor la nueva generación de monoplazas y será el primer año completo de Colapinto en la categoría.

La carrera comenzó pasadas las 10 y finalizó alrededor de las 11:30 en Abu Dabi. Un año atrás, en 2024, Norris había ganado en este mismo circuito, aunque con el campeonato ya definido en favor de Verstappen. Esta vez, el piloto británico volvió a subirse al podio, pero con una recompensa muy distinta: su primer título mundial y el cierre de una temporada inolvidable para McLaren.