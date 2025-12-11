Messi campeón otra vez: Logró su título 47 y llevó al Inter Miami a la gloria en la MLS

Lionel Messi conquistó su título número 47 luego de guiar al Inter Miami al campeonato de la MLS tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final. Con dos asistencias decisivas, el rosarino fue figura en el último partido del equipo en el Chase Stadium y en la despedida de Busquets y Alba. Inter Miami sumó su tercera estrella desde la llegada del argentino.

Por Alejo Pombo

Lionel Messi volvió a escribir otra página de su extensa carrera deportiva. A los 38 años, el capitán argentino obtuvo este sábado su título número 47 al liderar la victoria del Inter Miami por 3 a 1 sobre Vancouver Whitecaps, resultado que le dio a la franquicia de Florida un nuevo campeonato de la Major League Soccer (MLS). El club estadounidense, que desde 2020 forma parte de la liga principal del país, acumula así su tercera estrella, todas conseguidas desde la llegada del rosarino.

El triunfo se concretó con goles del colombiano Édier Ocampo, en contra, a los 8 minutos; y de los argentinos Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, a los 71 y en tiempo agregado. El canadiense Ali Ahmed había marcado el empate transitorio a los 60. En el Chase Stadium de Fort Lauderdale se vivió una jornada llena de simbolismos: fue el último partido de Inter Miami en ese escenario, dado que desde la próxima temporada el equipo de Javier Mascherano será local en el nuevo Freedom Park, en Miami.

La final también estuvo marcada por la despedida profesional de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes arribaron a la MLS junto a Messi en 2023 y se transformaron en piezas clave del proyecto deportivo del club.

En la etapa inicial, Inter Miami golpeó de entrada con una jugada que tuvo sello argentino: Messi inició la acción con una maniobra sutil sobre la derecha, De Paul recibió y cedió para Allende, cuyo centro terminó en gol tras un rebote desafortunado del lateral Ocampo. A partir de allí, Vancouver se acomodó lentamente y generó varias situaciones peligrosas con Brian White y el alemán Thomas Müller como protagonistas, obligando a una destacada actuación del arquero argentino Rocco Ríos Novo.

El complemento mostró otra cara del encuentro. Inter Miami cedió terreno y pelota, lo que permitió que los Whitecaps crecieran hasta llegar al empate a través de Ahmed, con una definición que contó con la complicidad de Ríos Novo. Vancouver incluso estuvo cerca de dar vuelta el marcador, pero el estadounidense Emmanuel Sabbi no pudo concretar tres oportunidades claras.

Cuando la final parecía encaminarse a un cierre incierto, volvió a aparecer Messi. El capitán asistió de manera precisa a De Paul para el 2-1 y, ya en tiempo cumplido, habilitó a Allende, que definió con categoría para sellar el 3-1 definitivo. Las dos intervenciones del rosarino resultaron determinantes para la conquista y para sumar un nuevo capítulo a su leyenda.

Con este título, Messi reafirma su vigencia y protagonismo en el fútbol internacional, mientras Inter Miami inicia una nueva etapa con su flamante estadio y la búsqueda de más éxitos deportivos.