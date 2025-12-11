El Padre «Paco» cuestionó el informe de pobreza de la UCA: “Mis vecinos no son pobres, son indigentes”

El padre Francisco “Paco” Olveira cuestionó el informe de la UCA que ubicó la pobreza en 36,3% y afirmó que la medición “no coincide” con lo que se vive en los barrios populares. Sostuvo que los trabajadores pierden poder adquisitivo y que muchas familias ya no son pobres, sino indigentes. Además, pidió atender la protesta social ante un Gobierno que, según dijo, “no escucha”.

Por Alejo Pombo

El padre Francisco “Paco” Olveira criticó este sábado el reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que ubicó la pobreza en el 36,3% al cierre del tercer trimestre de 2025. El referente de “Opción por los pobres” aseguró que los datos difundidos no representan la situación real de los sectores vulnerables y cuestionó los criterios con los que se realiza la medición.

“No sé cómo la miden. Yo no sé de dónde sacan esos números porque el trabajador registrado está perdiendo todos los días frente a la inflación y no hay recomposición salarial. No me pueden decir que hay menos pobreza”, expresó en declaraciones a Radio Splendid. Olveira afirmó que quienes trabajan en los barrios populares no perciben una mejora, sino todo lo contrario. “Mis vecinos no son pobres, son indigentes”, señaló.

En su análisis, el sacerdote remarcó que la crisis económica profundizó la fragilidad social y apuntó a las dificultades cotidianas que enfrentan miles de familias. “Hay algunos que toman dos colectivos, un tren, a veces el subte y ni siquiera tienen para ir a trabajar a la Ciudad o para ir a buscar comida en la basura o para pedir si alguien les puede dar ropa, que después van a vender en una feria”, describió.

Según Olveira, la sensación en los territorios es diametralmente opuesta a la que muestran los indicadores oficiales y académicos. “Este Gobierno tira números como se le canta porque para ellos ya estamos en el mejor de los mundos. Bueno, nuestra sensación no es esa”, afirmó, en referencia a la administración de Javier Milei.

El sacerdote también se refirió al clima social y a la persistencia de la protesta, incluso ante la percepción de que no habrá respuestas. “Mucha gente sale a reclamar sabiendo que no va a conseguir nada. Incluso en tiempos de Mauricio Macri uno podía obtener algo por medidas de fuerza”, opinó.

En ese marco, compartió una anécdota que, según dijo, lo conmovió profundamente. “El otro día alguien me hizo llegar un diálogo entre una madre y un hijo. Él le preguntaba para qué iban los jubilados todos los miércoles a la plaza si nadie los escucha. Y la madre le respondió: ‘Precisamente por eso, hijo, porque nadie los escucha’. Esa frase me llegó al alma porque precisamente nadie nos escucha”, relató.

Para Olveira, la continuidad de la movilización social es indispensable para visibilizar lo que ocurre en los barrios. “Tenemos que seguir estando ahí y hacer que los dirigentes nos escuchen”, concluyó.