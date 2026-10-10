La venta del inmueble financiará la reconstrucción del hospital de Villa Mercedes

El Gobierno de San Luis recibirá el 10 de diciembre las ofertas para vender la Casa de San Luis en Buenos Aires, con una base de US$2.927.392. Por ley, el dinero deberá destinarse exclusivamente a reconstruir el Hospital Juan Domingo Perón de Villa Mercedes, afectado por una tormenta en enero de 2023.

El Gobierno de San Luis fijó para el 10 de diciembre la apertura de ofertas para vender el inmueble donde funciona la Casa de San Luis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La propiedad, ubicada en Azcuénaga 1083, tendrá una base de US$2.927.392 o su equivalente en pesos, y el dinero obtenido deberá destinarse exclusivamente a la reconstrucción del Hospital Juan Domingo Perón de Villa Mercedes.

El gobernador Claudio Poggi firmó el 4 de octubre el decreto que autoriza la licitación y aprueba los pliegos de bases y condiciones. El precio inicial se estableció a partir de una nueva tasación de la Sala A del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

La apertura de ofertas se realizará a las 11:00 en la sede de la Caja Social y Financiera, ubicada en Lavalle 840, en la ciudad de San Luis. Según informó el director del organismo, Héctor “Pachi” Mazzina, las propuestas deberán presentarse con dos horas de anticipación.

Cómo participar de la licitación

Los pliegos podrán retirarse tanto en la Caja Social y Financiera como en la sede de la Casa de San Luis en Buenos Aires. Los interesados en conocer previamente el inmueble podrán coordinar una visita por correo electrónico a cajasocialsanluis@sanluis.gov.ar o por teléfono al 2664-452000, interno 209.

El procedimiento establece además las condiciones de pago para quien resulte adjudicatario. Una vez notificada la mejor oferta, deberá abonar un anticipo equivalente al 50% del valor del inmueble. El saldo restante tendrá que cancelarse al momento de la escrituración.

Durante las próximas semanas, la Caja Social llevará adelante acciones de difusión para promocionar la propiedad y dar a conocer las condiciones de la convocatoria.

El dinero se destinará al Hospital Juan Domingo Perón

El destino de los fondos está establecido por ley: serán utilizados exclusivamente para reconstruir el Hospital Juan Domingo Perón de Villa Mercedes, que sufrió importantes daños en su infraestructura durante una tormenta en enero de 2023.

Mazzina remarcó que el organismo deberá cumplir con ese objetivo. “Hay una ley que autoriza la venta, hay una ley que dice cómo hacer la venta y esa misma ley también dice dónde van los fondos. Nosotros obviamente vamos a cumplir la ley”, afirmó.

El funcionario defendió la decisión por su finalidad sanitaria y sostuvo que los recursos permitirán contribuir a la recuperación de la infraestructura hospitalaria afectada.

La operación busca transformar el valor del inmueble ubicado en la capital del país en fondos para una obra sanitaria prioritaria en Villa Mercedes. La apertura de ofertas del 10 de diciembre será el próximo paso para determinar si se concreta la venta y bajo qué propuesta económica.