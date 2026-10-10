Docentes del IFDC de San Luis reclaman una solución salarial urgente

Docentes del IFDC de San Luis denuncian que llevan tres años con diferencias salariales y pidieron la intervención del defensor del Pueblo. Cuestionan el valor de la hora cátedra y los adicionales frente a instituciones privadas subvencionadas. Si no obtienen respuestas, no descartan realizar un paro.

Docentes del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de la ciudad de San Luis realizaron este jueves una actividad dentro del establecimiento para visibilizar un reclamo salarial que, según afirmaron, lleva tres años sin resolverse. Además, solicitaron la intervención urgente del defensor del Pueblo provincial, Guillermo Belgrano Rawson, ante las diferencias que denuncian en el pago de horas cátedra y adicionales.

Gabriela Funcia, docente de la institución, explicó que el sector presentó notas y expedientes administrativos sin obtener una respuesta favorable. Según indicó, la brecha salarial con los docentes de nivel secundario llega al 25%.

“Nos están liquidando el sueldo de una manera arbitraria, estamos haciendo reclamos, hemos presentado expedientes, hemos hecho notas y no se soluciona el tema”, sostuvo Funcia en diálogo con La Gaceta Digital.

Denuncian diferencias en la hora cátedra y los adicionales

En una presentación ante la Defensoría del Pueblo, los docentes calificaron la situación como de “arbitrariedad, discriminación e inequidad salarial” y solicitaron una intervención institucional. En el escrito señalaron que realizaron gestiones durante 2024, 2025 y 2026 sin conseguir una solución.

Uno de los principales puntos del reclamo es la diferencia en el valor de la hora cátedra entre los institutos públicos de formación docente y las instituciones privadas subvencionadas.

Según los valores que los docentes incluyeron en su presentación, el instructivo oficial de septiembre de 2026 fija la hora cátedra en $24.383,70 para el sector privado subvencionado, mientras que para los IFDC de gestión pública establece $14.934,35. La diferencia es de $9.449,35 por hora cátedra, equivalente a cerca del 63% respecto del valor asignado a las instituciones estatales.

También cuestionaron las diferencias en los adicionales salariales. De acuerdo con el documento presentado, las instituciones privadas subvencionadas perciben un complemento remunerativo del 130% y otro no remunerativo del 107%. En los IFDC públicos, esos porcentajes serían del 65% y el 30%, respectivamente.

Los docentes sostienen que el nivel superior es una excepción dentro del sistema educativo provincial, ya que, según su planteo, en los niveles Inicial, Primario y Secundario existe equiparación salarial entre la gestión pública y la privada subvencionada.

Reclaman reconocimiento por la tarea de formación e investigación

Funcia remarcó que el reclamo no se limita a los ingresos, sino que también apunta al reconocimiento de las funciones que cumplen los institutos de formación docente.

“Nosotros somos formadores de profesores de educación primaria y secundaria, capacitamos, investigamos y demás, y nuestra labor no es reconocida”, afirmó.

La docente agregó que el trabajo de los IFDC incluye la producción de conocimiento vinculado con la realidad educativa de la provincia y con las problemáticas que atraviesan las escuelas de San Luis.

En la nota dirigida al defensor del Pueblo, los trabajadores solicitaron que se requiera al Ministerio de Educación y al Ministerio de Hacienda un informe sobre los motivos de las diferencias en las liquidaciones salariales entre los institutos públicos y los privados subvencionados.

Además, pidieron que se recomiende al Poder Ejecutivo provincial equiparar los montos y que, si la situación persiste, se impulse una acción judicial de amparo colectivo.

No descartan un paro si no hay respuestas

Por el momento, los docentes no definieron una medida de fuerza. Funcia explicó que mantienen reuniones y asambleas para evaluar cómo continuará el reclamo.

Sin embargo, advirtió que la posibilidad de un paro sigue abierta si no reciben respuestas concretas. “Si no hay respuesta, sí, seguramente lleguemos a la conclusión de un paro por el tiempo que sea necesario”, anticipó.