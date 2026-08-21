La carne vacuna cayó a su menor consumo en 20 años

El consumo de carne vacuna cayó a 46,3 kilos por habitante al año y registró en julio uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas. La demanda interna retrocedió 12% en los primeros siete meses, mientras las exportaciones crecieron 8,8%.

El consumo de carne vacuna en Argentina cayó a 46,3 kilos por habitante al año en julio y alcanzó uno de sus niveles más bajos en décadas. El dato surge del último informe de CICCRA y representa una baja del 9,4% respecto del mismo período de 2025, equivalente a 4,8 kilos menos por persona.

La retracción se refleja también en el volumen destinado al mercado interno. Entre enero y julio, el consumo aparente fue de unas 1,2 millones de toneladas, un 12% menos que durante los primeros siete meses del año pasado. En términos absolutos, fueron unas 163.400 toneladas menos.

La caída ocurre en un contexto de menor oferta ganadera. Entre enero y julio se faenaron 7,09 millones de cabezas, un 9,8% menos que en igual período de 2025. Solo en julio, la faena alcanzó 1,095 millones de animales y registró una disminución interanual del 12,2%.

La menor disponibilidad de hacienda está vinculada, entre otros factores, a la evolución del ciclo ganadero de los últimos años. La reducción del stock y las dificultades climáticas afectaron la producción y limitaron posteriormente la cantidad de animales disponibles para faena.

A la menor oferta se suma el impacto de los precios sobre el consumo. En julio, los cortes vacunos acumularon aumentos superiores al 50% interanual, una evolución que presionó sobre el poder adquisitivo de los hogares y favoreció la sustitución por carnes más económicas.

El fenómeno ya se había evidenciado durante el primer semestre. Entre enero y junio, el consumo interno había caído 11,5% interanual y el promedio móvil de consumo por habitante se ubicaba en 47 kilos anuales. El registro de julio profundizó esa tendencia.

Mientras el mercado interno retrocede, las exportaciones mantienen una trayectoria opuesta. Durante los primeros siete meses de 2026, los embarques de carne vacuna aumentaron 8,8% interanual, de acuerdo con los datos difundidos por CICCRA.

La combinación de menor consumo doméstico y mayor participación de las exportaciones modifica el destino de la producción argentina. El mercado local absorbe menos carne al mismo tiempo que la demanda externa gana peso.

El escenario marca un cambio significativo para un producto históricamente central en la alimentación argentina. Con 46,3 kilos anuales por habitante, el consumo se encuentra muy por debajo de los niveles registrados en décadas anteriores y confirma una tendencia de descenso que se profundizó durante 2026.