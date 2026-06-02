La primera gran diferencia entre Bullrich y Milei tras su pase

Patricia Bullrich rechazó acompañar la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli. Aunque ratificó su apoyo a Javier Milei, sostuvo que se trata de una cuestión de principios institucionales y defendió la convivencia de diferencias dentro del oficialismo.

La senadora nacional Patricia Bullrich confirmó este lunes que no acompañará la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, candidata a integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata. Aunque ratificó su respaldo al proyecto político encabezado por el presidente Javier Milei, sostuvo que en este caso mantiene una posición distinta por una cuestión de principios institucionales.

La legisladora expresó su postura a través de un extenso mensaje publicado en redes sociales, donde explicó que ya le comunicó personalmente su desacuerdo al mandatario y aclaró que la diferencia no implica un quiebre dentro del oficialismo.

«Una diferencia puntual no cambia el rumbo», sostuvo Bullrich, quien remarcó que seguirá acompañando las reformas impulsadas por el Gobierno y defendiendo el programa de transformación económica y política que lleva adelante la administración libertaria.

La controversia surgió luego de que la Casa Rosada solicitara formalmente al Senado el retiro del pliego de Michelli, una candidatura que ya había obtenido dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos y estaba en condiciones de ser tratada en el recinto.

Según trascendió, la principal objeción del Ejecutivo está vinculada al parentesco de la magistrada con el periodista Hugo Alconada Mon, autor de diversas investigaciones periodísticas sobre temas sensibles para el Gobierno nacional.

En su mensaje, Bullrich reconoció que la Constitución otorga al Presidente la facultad de proponer y retirar candidatos para cargos judiciales. Sin embargo, afirmó que también considera una obligación expresar sus convicciones cuando entiende que están involucrados principios vinculados al funcionamiento de las instituciones.

La senadora destacó que las diferencias internas forman parte del debate democrático y consideró que la existencia de opiniones distintas dentro del oficialismo no debilita al espacio político, sino que contribuye a fortalecerlo.

«El respeto por las convicciones y el intercambio sincero también forman parte del cambio», expresó la exministra de Seguridad al fundamentar su posición.

La decisión abre un nuevo frente de discusión dentro del Senado, donde los legisladores deberán resolver en una próxima sesión si aceptan el pedido de retiro del pliego impulsado por el Poder Ejecutivo.

El caso también generó repercusiones en ámbitos judiciales y políticos debido a que Michelli ya había superado las instancias previas requeridas para avanzar hacia su eventual designación como integrante del Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata.

Mientras el Gobierno busca reunir los apoyos necesarios para retirar formalmente la candidatura, la postura de Bullrich expone una de las diferencias más visibles dentro del espacio oficialista desde la conformación de la actual mayoría parlamentaria.

Pese a ello, la senadora insistió en que mantiene intacto su respaldo al Presidente y descartó que el desacuerdo sobre la candidatura judicial altere su compromiso con el rumbo general de la gestión.