Alivio para Milei: los ingresos fiscales volvieron a terreno positivo

La recaudación tributaria creció 1,7% en términos reales durante mayo y puso fin a nueve meses consecutivos de caídas. El impulso llegó de la mano del Impuesto a las Ganancias de las empresas y le dio al Gobierno un respiro en su objetivo de sostener el superávit fiscal.

La recaudación tributaria nacional volvió a mostrar señales positivas en mayo y le otorgó un alivio al Gobierno en su objetivo de sostener el superávit fiscal. Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos del Estado alcanzaron los $21,51 billones, con una suba nominal del 35,6% respecto del mismo mes del año pasado.

Al descontar el efecto de la inflación, la mejora representó un crecimiento real del 1,7% frente a mayo de 2025. De esta manera, la recaudación interrumpió una racha de nueve meses consecutivos de caídas en términos reales y revirtió la contracción del 3,8% registrada en abril.

El principal motor del repunte fue el Impuesto a las Ganancias. Durante mayo vencieron los pagos correspondientes a los saldos de las declaraciones juradas de las empresas con cierre de ejercicio en diciembre de 2025, el segmento de mayor peso dentro del calendario tributario anual.

La mejora era esperada por el equipo económico, que seguía de cerca el impacto de esos vencimientos sobre los ingresos fiscales. El desempeño de Ganancias permitió compensar la debilidad que todavía muestran algunos tributos vinculados al consumo interno, afectados por una recuperación económica que avanza de manera desigual entre sectores.

Además del aporte de las empresas, los ingresos asociados al comercio exterior también contribuyeron al resultado positivo de mayo, consolidando una mejora en las cuentas públicas que el Ministerio de Economía considera clave para sostener el equilibrio fiscal.

El dato adquiere relevancia porque el superávit financiero se convirtió en uno de los principales pilares de la estrategia económica del Gobierno. La administración de Javier Milei busca mantener el resultado positivo de las cuentas públicas como señal de disciplina fiscal ante los mercados y los organismos internacionales.

La recuperación de la recaudación llega en un contexto en el que la desaceleración de la inflación comenzó a modificar el comportamiento de distintos impuestos. Mientras los tributos ligados a la actividad empresarial muestran una recuperación más firme, los vinculados al consumo todavía reflejan los efectos de la caída acumulada durante los últimos meses.

En el Palacio de Hacienda consideran que la mejora de mayo representa una señal alentadora para el segundo semestre, aunque reconocen que la evolución de la actividad económica seguirá siendo determinante para consolidar una recuperación sostenida de los recursos tributarios.