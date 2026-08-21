La ofensiva de Solano contra los créditos de Mercado Pago

Gabriel Solano amplió su denuncia contra Marcos Galperin y pidió a la Justicia suspender el cobro de los préstamos de Mercado Pago mientras se investiga una presunta maniobra de usura. El dirigente cuestiona costos financieros que, según su presentación, pueden superar el 1.300% anual.

Gabriel Solano pidió a la Justicia que suspenda el cobro de los préstamos otorgados por Mercado Pago hasta que se resuelva su denuncia por presunta usura contra Marcos Galperin y responsables de Mercado Libre. El dirigente del Partido Obrero presentó el planteo ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 53 y la Fiscalía N° 60.

La presentación amplía la denuncia penal que Solano había realizado días atrás contra el fundador de Mercado Libre. El dirigente cuestiona las condiciones financieras de determinados créditos ofrecidos a través de Mercado Pago y sostiene que podrían configurar el delito de usura.

Según la denuncia, algunos préstamos pueden alcanzar un Costo Financiero Total Efectivo Anual superior al 1.300%. La cifra depende de las condiciones de cada operación, como el monto, el plazo y el perfil del usuario.

Solano sostiene que esos costos afectan especialmente a personas que no tienen acceso al crédito bancario tradicional y que recurren a las billeteras virtuales para afrontar gastos cotidianos.

El planteo judicial se apoya en el artículo 175 bis del Código Penal, que establece sanciones para quien se aproveche de la necesidad, ligereza o inexperiencia de otra persona para obtener intereses u otras ventajas económicas “evidentemente desproporcionadas”. La norma prevé penas de prisión de uno a tres años y multas.

En su nueva presentación, Solano pidió que se interrumpa el cobro de los préstamos mientras se investiga si las condiciones denunciadas constituyen un delito. La medida, por ahora, es un pedido del denunciante y no implica que la Justicia haya dispuesto la suspensión.

El dirigente también cuestionó la diferencia entre las condiciones de financiamiento que, según su denuncia, ofrece Mercado Pago en Argentina y las de otros mercados de la región. Como ejemplo, señaló que en Brasil el costo financiero efectivo anual informado para determinados préstamos sería considerablemente inferior.

La discusión se da en un contexto de fuerte crecimiento del crédito digital y del endeudamiento de los hogares. Solano sostuvo que la dificultad para acceder a préstamos bancarios tradicionales empuja a cada vez más personas hacia las billeteras virtuales.

El dirigente también convocó a movilizarse contra lo que considera un esquema de “usura” y vinculó el fenómeno con la pérdida del poder adquisitivo. Anunció que participará de la movilización de la CGT prevista para este jueves 20 y que el viernes 21 realizará un acto frente a un centro de distribución de Mercado Libre en La Matanza.

La Justicia deberá ahora analizar el planteo y determinar si corresponde adoptar alguna medida sobre los préstamos vigentes mientras avanza la investigación. La denuncia no implica, por sí misma, que Mercado Pago o sus responsables hayan sido judicialmente considerados culpables de usura.