“La Justicia lenta no es Justicia”: el reclamo de Itatí Demarchi en la carrera por el Consejo de la Magistratura

Itatí Demarchi Arballo encabeza “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”, una de las listas que competirán por la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura. Desde San Luis, reclamó mayor transparencia, federalismo y atención sobre la Justicia que enfrentan a diario los litigantes.

La elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación ya tiene sus listas definidas y una de ellas busca poner el foco en quienes ejercen diariamente la profesión en los tribunales. Se trata de “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”, que lleva como primera candidata titular a la cordobesa Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María.

Durante una visita a San Luis, Demarchi explicó los principales ejes de la propuesta y planteó que el espacio pretende llevar al organismo la mirada de la denominada “abogacía litigante”, es decir, de profesionales que trabajan de manera cotidiana con expedientes y con personas que necesitan respuestas del sistema judicial.

La candidata puso el foco en la importancia que tiene el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para la ciudadanía. Mencionó causas vinculadas con narcotráfico, corrupción y trata de personas, pero también procesos relacionados con amparos de salud, discapacidad y reclamos previsionales.

“En el Consejo de la Magistratura se dirimen los mejores y las mejores juezas federales para todo el país”, sostuvo Demarchi, quien definió a su espacio como una lista de “abogacía litigante pura”.

Uno de los reclamos centrales de la candidata estuvo dirigido a los mecanismos de selección de magistrados. Planteó la necesidad de que los procesos sean más transparentes y que exista una explicación clara sobre los motivos por los cuales determinados postulantes terminan siendo elegidos para ocupar cargos judiciales.

En esa línea, también reclamó una mirada federal sobre las vacantes. “Hay que darle la misma trascendencia al juez de Concarán o al juez de San Luis que al juez de Comodoro Py, porque tiene la misma trascendencia”, afirmó.

Para graficar las consecuencias que, según su planteo, puede tener una Justicia que demora en resolver, Demarchi relató el caso de un jubilado de 92 años, al que identificó como Vico. Según contó, el hombre llegó a su estudio para reclamar una mejora en sus haberes, pero murió antes de obtener una resolución.

“Vico no llegó. La familia cortó la cuadra, pero Vico no llegó”, relató. A partir de esa experiencia, resumió su posición con una frase que atraviesa su propuesta: “La justicia lenta no es justicia”.

Demarchi sostuvo que su lista busca representar a ciudadanos que esperan respuestas judiciales en tiempo razonable. En ese sentido, reclamó “un Consejo de la Magistratura sin trampas, un Consejo de la Magistratura transparente, que rinda cuentas de dónde va la plata”.

Otro de los ejes planteados durante su visita a San Luis fue la situación económica de los abogados que ejercen la profesión de manera independiente. La candidata cuestionó particularmente el nivel de algunos honorarios regulados en causas judiciales y sostuvo que el problema puede terminar impactando sobre el acceso a la Justicia.

Como ejemplo, mencionó el caso reciente de una profesional de su agrupación que recibió una regulación de honorarios equivalente a 0,35 UMA, la Unidad de Medida Arancelaria utilizada en la Justicia Nacional. Demarchi comparó ese monto con “un paquete de yerba” y cuestionó cómo podrían sostenerse determinadas representaciones profesionales bajo esas condiciones.

“¿Qué abogado va a tomar una causa de un amparo de salud por un medicamento oncológico si le van a pagar con un paquete de yerba?”, planteó.

En ese marco, recordó además que su espacio cuestionó judicialmente la actuación de un magistrado que, según relató, había declarado de oficio la inconstitucionalidad de la Ley de Aranceles. Demarchi vinculó ese episodio con un reclamo más amplio por el reconocimiento económico del trabajo de los abogados litigantes.

“No nos metemos con las remuneraciones de los jueces, siempre que no se metan con los honorarios de quienes defendemos a la ciudadanía”, sintetizó.

La lista que encabeza Demarchi está integrada también por Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires; Julia Toyos, de Salta; y Andrés Abramovich, de Santa Fe. Entre los suplentes figuran Adriana Coliqueo, Andrés Ayale, Mirta Elisa Merelles y Marcelo Nicolás Alvarez.

La nómina forma parte de una elección en la que competirán cuatro listas por los cuatro lugares titulares correspondientes a la representación de los abogados. Los profesionales con matrícula federal activa votarán en un distrito electoral único y los representantes electos integrarán el Consejo durante el período 2026-2030.

Demarchi destacó el carácter federal de su propuesta y sostuvo que el espacio llega a la elección “sin aparato, sin funcionarios en la lista”. El planteo busca instalar en la campaña temas vinculados con la selección de jueces, la representación del interior, la transparencia del organismo, los honorarios profesionales y el acceso efectivo de los ciudadanos a la Justicia.

La elección se definirá mediante el sistema de representación proporcional previsto para la renovación de los representantes de la abogacía, por lo que la distribución de los lugares dependerá de los votos que obtenga cada lista.