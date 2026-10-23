La decisión municipal que cambiará el uso de la plaza Pringles

Gastón Hissa confirmó que los vendedores de la plaza Pringles serán trasladados a una galería sobre calle Colón y no podrán regresar una vez concretado el ordenamiento. La renovación contempla siete etapas, se realizará sin cerrar por completo el espacio y se complementará con el futuro Paseo Ferroviario, previsto para febrero de 2027.

El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, confirmó que los vendedores que actualmente trabajan en la plaza Pringles deberán trasladarse a una galería comercial y no podrán volver a instalar sus puestos en ese espacio público una vez que avance el plan de ordenamiento. La medida forma parte de un proyecto municipal de puesta en valor que contempla siete etapas y busca recuperar la circulación peatonal.

El anuncio se realizó el miércoles 21 de octubre, durante la inauguración de obras de repavimentación en el centro de la capital puntana. Hissa explicó que el Municipio alquiló una galería ubicada sobre calle Colón, pasando Ayacucho, para ofrecer una alternativa a quienes comercializan productos en la plaza.

Según indicó el jefe comunal, el lugar cuenta con sanitarios y conexiones eléctricas para que los vendedores puedan continuar con sus actividades. La apertura estaba prevista para los próximos 10 a 15 días, de acuerdo con información difundida por el Municipio.

Hissa advirtió que habrá controles

El intendente sostuvo que la presencia de puestos dificulta el tránsito de los vecinos y limita el uso de la plaza para actividades recreativas. Por ese motivo, afirmó que el objetivo es liberar el espacio para que las familias puedan circular y disfrutar del paseo.

Consultado sobre la posibilidad de que los vendedores regresen una vez finalizadas las obras, Hissa respondió que esa no es la intención del Municipio y anticipó que serán más rigurosos con quienes incumplan la medida.

El funcionario también señaló que la administración tuvo en cuenta la situación económica de los trabajadores antes de definir el traslado. La propuesta de la galería busca ofrecerles un espacio con servicios básicos para que puedan mantener su actividad comercial fuera de la plaza.

Una renovación en siete etapas

El proyecto de embellecimiento de la plaza Pringles fue diseñado por profesionales de la Municipalidad y se ejecutará de manera gradual, desde las esquinas hacia el centro. La planificación contempla siete etapas y no prevé cerrar por completo el espacio durante los trabajos.

Hissa explicó que, según los tiempos de ejecución, durante la primera etapa podrían completarse tres o cuatro fases. También aclaró que no se levantará todo el piso de manera simultánea, con el objetivo de mantener la plaza accesible y reducir las molestias para los vecinos.

La intervención se enmarca en el plan municipal de recuperación de espacios públicos, que incluye mejoras realizadas en las plazas de los Halcones y del Carmen. Ahora, la administración busca avanzar con la puesta en valor de uno de los principales paseos del centro puntano.

El Paseo Ferroviario, previsto para febrero de 2027

Como parte de las alternativas para los emprendedores, Hissa también destacó el futuro Paseo Ferroviario, ubicado junto al Centro Cultural José La Vía. La obra fue licitada y, según informó el intendente, su inauguración está prevista para febrero de 2027.

El espacio apunta a concentrar actividades comerciales y ofrecer mejores condiciones para quienes participan de ferias y venden productos en distintos sectores del centro.

La reubicación de los vendedores de la plaza Pringles y la construcción del Paseo Ferroviario forman parte de la estrategia municipal para reorganizar el comercio en la vía pública y recuperar espacios destinados al uso recreativo de los vecinos.