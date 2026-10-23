Femicidio en San Luis: Bullones quedó detenido por 120 días

Raúl Agustín Bullones fue imputado por el femicidio de Gabriela Centeno y permanecerá 120 días en prisión preventiva. La Fiscalía presentó testimonios y pericias sobre los últimos días de la mujer, cuyos restos fueron encontrados enterrados en la zona oeste de San Luis. La jueza rechazó el pedido de nulidad de la detención presentado por la defensa.

Raúl Agustín Bullones, de 29 años, fue imputado por el femicidio de Gabriela Centeno, su pareja de 42 años, y deberá permanecer 120 días en prisión preventiva mientras avanza la investigación. La decisión fue tomada el jueves 22 de octubre por la jueza de Garantía N.º 2 de San Luis, Agustina Dopazo Samper, quien rechazó el pedido de nulidad de la detención y de liberación presentado por la defensa.

Durante la audiencia, las fiscales Delia Bringas y Marisol Boschi expusieron la reconstrucción del caso y las pruebas reunidas hasta el momento. La víctima había sido vista por última vez el 10 de agosto y sus restos fueron encontrados el 13 de octubre en una fosa en el terreno donde había estado la vivienda que compartía con el acusado, en la zona oeste de la capital puntana, cerca del barrio La República.

La Fiscalía atribuye a Bullones el delito de femicidio. La acusación se encuentra en una etapa inicial y deberá sostenerse con las pruebas que se incorporen durante el proceso judicial.

El hallazgo de los restos y las pericias

De acuerdo con la exposición fiscal, el cuerpo fue descubierto después de que un perro desenterrara parte de una mano en el terreno. Los investigadores encontraron una fosa de unos 45 centímetros de profundidad, donde había restos envueltos en una manta y partes del cuerpo dentro de una bolsa de plástico.

El lugar había quedado expuesto después de que la vivienda fuera incendiada por vecinos el 28 de septiembre, en el contexto de un conflicto. Debido al avanzado estado de descomposición, no fue posible identificar a la mujer mediante sus huellas dactilares. La identificación se realizó a partir de tatuajes y marcas particulares reconocidas por su madre y su hermana, que viajaron desde Mendoza.

Según el informe de necropsia presentado por la Fiscalía, la muerte habría ocurrido aproximadamente dos meses antes del hallazgo. El examen describió lesiones punzocortantes y hematomas en distintas partes del cuerpo, además de la separación de la cabeza, el antebrazo izquierdo y una mano. La causa de muerte establecida fue degollamiento, seguido del desmembramiento.

La hipótesis sobre los últimos días de Gabriela

Según la teoría del caso expuesta por las fiscales, Centeno buscaba terminar la relación, que habría estado marcada por episodios de violencia, y regresar a Mendoza. Para reunir dinero, habría pensado en vender un anillo.

La mujer y Bullones habían llegado a San Luis en mayo de 2026, luego de que el hombre cumpliera una condena en Mendoza por una causa de robo con armas. Los testimonios de vecinos fueron centrales para reconstruir la convivencia y las circunstancias previas a la desaparición.

Las declaraciones describieron discusiones frecuentes y gritos que se escuchaban desde la vivienda. Según la Fiscalía, en ocasiones se ponía música a volumen alto para disimular los conflictos.

Los investigadores también destacaron el testimonio de Claudia Herrera, una pareja posterior de Bullones, quien ingresó a la vivienda y observó ropa de Gabriela. La mujer señaló que una parte del piso de tierra, debajo de la mesa que funcionaba como comedor, estaba blanda.

A esos testimonios se sumaron informes de Policía Científica, fotografías, rastros recolectados en el lugar, elementos encontrados junto a los restos y análisis de publicaciones y cuentas en redes sociales.

Las pistas que llevaron a los investigadores

Los vecinos señalaron que Bullones habría pedido prestada una pala el día posterior a la última vez que Gabriela fue vista. Según los testimonios presentados en la audiencia, la devolvió aproximadamente 24 horas después y, a partir de entonces, comenzó a restringir el ingreso de otras personas al terreno.

La Fiscalía también mencionó que el imputado habría solicitado materiales para hacer un contrapiso y pedido lavandina y cloro, productos que arrojaba sobre el piso de tierra. Esos datos fueron considerados relevantes al reconstruir lo ocurrido en el lugar donde se encontraron los restos.

Bullones fue detenido el 16 de octubre en Las Heras, Mendoza, y trasladado posteriormente a San Luis. Según lo expuesto por la Fiscalía, registra antecedentes por distintos delitos contra la propiedad y había recuperado la libertad en mayo de este año, tras cumplir una condena en la provincia vecina.

La defensa pidió la libertad y la jueza rechazó el planteo

Durante la audiencia, Bullones se abstuvo de declarar. Su defensora oficial, Cecilia Cabello, se opuso a la formulación de cargos y pidió que se declarara nula la detención, además de solicitar la inmediata libertad de su defendido.

La defensa argumentó que, cuando el hombre fue detenido en Mendoza, todavía no había una prueba de ADN que confirmara la identidad de los restos y cuestionó que estuviera suficientemente acreditado el vínculo entre el acusado y la víctima. A su entender, no existían elementos suficientes para justificar la medida.

La jueza Dopazo Samper rechazó el planteo al considerar que la orden de detención había sido emitida por una autoridad competente y contaba con fundamentos en los testimonios, las características de los restos y las circunstancias del hallazgo. También entendió que no se habían acreditado irregularidades que justificaran anular el procedimiento.

Para disponer los 120 días de prisión preventiva, la magistrada valoró la gravedad del hecho investigado, los antecedentes del imputado, la falta de domicilio en San Luis y los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. También tuvo en cuenta que todavía quedan pruebas por producir y testimonios de vecinos por recibir.

La causa continuará durante ese período con nuevas medidas destinadas a esclarecer las circunstancias del femicidio y reunir elementos para sostener la acusación.