La CGT a un paso del paro general: «Están dadas las condiciones para una huelga nacional»

Tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado, la CGT confirmó que existen consensos colectivos para convocar a un paro general. Cristian Jerónimo, cotitular de la central, anunció que el Consejo Directivo definirá este lunes los detalles de la huelga, en un intento por frenar la sanción definitiva prevista para el próximo jueves en la Cámara de Diputados. El sindicalismo denuncia que el proyecto fue redactado sin equilibrio entre las partes y que sus reclamos fueron ignorados por el Ejecutivo.

Por Alejo Pombo

El clima de confrontación entre el Gobierno y el sindicalismo ha alcanzado su punto de ebullición. Este domingo, Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato que conduce la Confederación Federal del Trabajo (CGT), adelantó que la central obrera tiene prácticamente decidido convocar a un paro general en rechazo a la reforma laboral que el oficialismo pretende convertir en ley este jueves en la Cámara de Diputados.

La decisión final se tomará este lunes 16 de febrero, cuando el Consejo Directivo de la CGT se reúna para formalizar lo que Jerónimo describió como un «consenso colectivo» hacia la huelga. «Rechazamos este proyecto de ley plano», disparó el líder gremial, subrayando que la iniciativa carece de la «negociación equilibrada» necesaria entre el sector empleador y el sindical. Según la visión de la central obrera, el Gobierno ha cerrado los canales de diálogo, ignorando sistemáticamente los pedidos de modificación realizados por los representantes de los trabajadores.

El movimiento de la CGT busca impactar directamente en la sesión del próximo jueves. Mientras el oficialismo confía en repetir la victoria obtenida en el Senado —donde logró 42 votos—, la amenaza de un paro nacional pone a prueba la cohesión de los bloques «dialoguistas». Estos sectores parlamentarios aún intentan negociar cambios de último momento, a pesar de que la Casa Rosada ha manifestado su intención de aprobar el texto tal cual salió de la Cámara Alta para no demorar más los plazos políticos.

Con la reforma laboral como principal bandera de conflicto, la CGT se posiciona nuevamente como el actor opositor con mayor capacidad de movilización. Si el Consejo Directivo confirma la medida este lunes, el país se encamina a su primera gran huelga general de 2026, justo en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias. La pulseada ya no es solo por los artículos de una ley, sino por el modelo de relaciones laborales que regirá en la Argentina de los próximos años.