El Gobierno pedirá procesar por «terrorismo» al autor del ataque con molotov

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció la detención de Milton Tolomeo, acusado de lanzar una bomba molotov contra efectivos policiales durante las protestas por la reforma laboral. En el allanamiento a su domicilio, las fuerzas de seguridad incautaron bidones de combustible, indumentaria coincidente con la del ataque y material de propaganda anarquista. El Ejecutivo ratificó que denunciará a los 71 detenidos por los disturbios bajo la figura de «terrorismo» y atentado al orden democrático.

Por Alejo Pombo

El Ministerio de Seguridad ha cerrado el círculo sobre uno de los objetivos más buscados tras los violentos enfrentamientos ocurridos el pasado miércoles en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Milton Tolomeo, identificado por las cámaras de seguridad como el individuo que arrojó una bomba molotov contra el cordón policial, fue capturado este domingo en un operativo que la ministra Alejandra Monteoliva calificó como un éxito en la lucha contra la «violencia política».

«El anarquista de la molotov, preso», sentenció la funcionaria a través de sus redes sociales, acompañando el anuncio con imágenes del allanamiento. Según el reporte oficial, las pruebas halladas en la vivienda de Tolomeo son contundentes: bidones con restos de combustible, guantes térmicos diseñados para manipular objetos calientes y la ropa que el sospechoso vestía en el momento de la agresión. Además, se secuestró material bibliográfico y panfletos vinculados a grupos anarquistas de tendencia violenta.

La detención de Tolomeo se suma a la de otros 70 manifestantes aprehendidos durante la jornada de media sanción de la reforma laboral. Sin embargo, el Gobierno ha decidido elevar la apuesta judicial: el ministerio presentará una denuncia formal por «terrorismo» y «atentado al orden constitucional». La acusación sostiene que los incidentes no fueron aislados, sino que formaron parte de un plan orquestado para «generar un escenario de terror» y forzar la interrupción de la sesión parlamentaria.

Con 17 personas ya identificadas con cargos específicos que incluyen lesiones graves y daños a la propiedad pública, la administración Milei busca consolidar el mensaje de «el que las hace, las pagan». La captura de Tolomeo funciona como el eje de una estrategia que intenta desarticular a los núcleos de acción directa, mientras el Congreso se prepara para una nueva semana de alta tensión política por el tratamiento definitivo de las leyes laborales.