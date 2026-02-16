Claudio Álvarez y Gerardo González se incorporan a Innovación Federal de la mano de Salta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lideró la incorporación de los diputados Claudio Álvarez (San Luis) y Gerardo Gustavo González (Formosa) al bloque Innovación Federal. Esta ampliación busca consolidar una voz unificada de las provincias en la Cámara Baja, fortaleciendo la capacidad de negociación de los gobernadores frente a la agenda centralista del Gobierno Nacional.

Por Alejo Pombo

El mapa político de la Cámara de Diputados continúa reconfigurándose desde el interior hacia el centro. Bajo el liderazgo del gobernador salteño Gustavo Sáenz, el bloque Innovación Federal oficializó la incorporación de dos nuevos legisladores: Claudio Álvarez, representante de San Luis, y Gerardo Gustavo González, de Formosa. Con estas adhesiones, el espacio no solo incrementa su volumen numérico, sino que amplía su representatividad geográfica, consolidándose como un interlocutor ineludible para el Poder Ejecutivo.

Sáenz recibió a los nuevos integrantes para alinear objetivos estratégicos. El mandatario salteño, quien se ha convertido en una de las caras visibles del reclamo por los recursos provinciales, subrayó la necesidad de una «mirada federal de país» que trascienda la polarización porteña. En ese sentido, la llegada de Álvarez y González se interpreta como un blindaje de los intereses regionales ante el inminente debate de leyes clave en el Congreso.

Desde el sector de los nuevos incorporados, el formoseño Gerardo González enfatizó que la Argentina requiere «diálogo y una mirada profunda del interior» para encontrar soluciones sostenibles. El mensaje es claro: Innovación Federal no busca ser un bloque de obstrucción, sino una plataforma de gestión que condicione el apoyo legislativo a la defensa de las economías regionales y el financiamiento de las obras públicas provinciales.

Esta maniobra de Sáenz ocurre en un momento de extrema sensibilidad parlamentaria, donde cada voto cuenta para el oficialismo. Al robustecer este bloque «del medio», los gobernadores que lo conducen elevan el precio de su colaboración, asegurando que la voz de las provincias no se pierda en la agenda de ajuste nacional. La nueva configuración de Innovación Federal promete ser el dique de contención —o el puente necesario— para las reformas que el Gobierno pretenda aprobar en el corto plazo.