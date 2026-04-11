La causa Propo Fest avanza: el juez procesó a los dos anestesistas por administración fraudulenta

El juez Javier Sánchez Sarmiento procesó a los anestesistas Hernán Boveri y Delfina «Fini» Lanusse por administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de medicamentos —propofol y fentanilo— en el Hospital Italiano y su uso en las llamadas «Propo Fest».

La causa que comenzó con la muerte de un anestesista por sobredosis y destapó el robo sistemático de medicamentos en el Hospital Italiano tuvo este viernes su avance judicial más concreto hasta ahora.

El juez Javier Sánchez Sarmiento procesó a Hernán Boveri, de 45 años, y a Delfina «Fini» Lanusse, de 29, por el delito de administración fraudulenta. Boveri fue imputado como autor principal y Lanusse como partícipe secundaria. El magistrado no ordenó su detención, pero estableció medidas cautelares significativas: embargo de $70 millones para Boveri y $30 millones para Lanusse, prohibición de salida del país por 90 días y restricción de contacto entre ambos.

La figura de administración fraudulenta prevé una pena máxima de seis años de prisión en caso de condena.

Qué probó la instrucción

La resolución se apoyó en allanamientos, análisis de documentación interna del Hospital Italiano y declaraciones testimoniales. Lo que la investigación estableció es que anestésicos de uso exclusivo intrahospitalario —entre ellos propofol y fentanilo— salieron del circuito legal del hospital y aparecieron en domicilios particulares de la Ciudad de Buenos Aires. Los fármacos secuestrados pertenecían al stock del Hospital Italiano y no provenían de farmacias ni de ningún canal habilitado de comercialización.

Boveri era médico anestesiólogo de planta del hospital. Lanusse, residente de tercer año en anestesiología. Ambos fueron apartados de sus funciones desde el inicio de las medidas cautelares.

El dato nuevo que complica aún más a Lanusse

El jueves, la Justicia comprobó que Lanusse y otra residente involucrada, Chantal Leclercq, estuvieron en el departamento de Alejandro Salazar, el anestesista que murió por sobredosis y cuya muerte fue el punto de partida de toda la investigación. Ese vínculo directo con la víctima que abrió la causa refuerza la hipótesis sobre el alcance de la red y la participación de los imputados en las llamadas «Propo Fest»: reuniones donde se administraban anestésicos de manera recreativa.

La causa tiene más imputados. El procesamiento de Boveri y Lanusse es el avance más firme hasta ahora, pero la investigación sigue abierta.