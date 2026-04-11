El caso Ángel tiene tres hipótesis y dos sospechosos: la Fiscalía confirmó una lesión cerebral

La Fiscalía de Comodoro Rivadavia confirmó que Ángel, el nene de 4 años fallecido el domingo, presentaba una lesión cerebral, aunque aclaró que resta determinar su origen. Las hipótesis abiertas son muerte súbita, patología previa no detectada y muerte violenta.

Hay una lesión cerebral confirmada. Hay dos sospechosos identificados. Y hay tres hipótesis abiertas que todavía no permiten cerrar ninguna.

Eso es lo que la Fiscalía de Comodoro Rivadavia tiene hasta ahora sobre la muerte de Ángel, el nene de 4 años que falleció el domingo. El fiscal subrogante Cristian Olazábal lo explicó con precisión: «Ahora lo que resta determinar es el origen de esta lesión porque puede tener múltiples factores.»

Las tres líneas que maneja la investigación son la muerte súbita, el padecimiento de una patología previa no registrada —una infección o un problema cardíaco— y la muerte violenta por el ataque de un tercero. Ninguna está descartada. Ninguna está confirmada.

Un dato que complica la hipótesis de violencia previa: la historia clínica del niño no registraba lesiones traumáticas ni signos de maltrato según la intervención médica anterior. «No tenemos antecedentes de violencia contra el niño», dijo Olazábal. Sin embargo, aclaró que la información preliminar sí da cuenta de «una relación conflictiva familiar entre adultos», lo que abre un contexto sin precisarlo como causa directa.

Los sospechosos y por qué no los interrogaron

La madre, Mariela Altamirano, y su pareja son señalados como los principales sospechosos. Ángel había sido revinculado con su madre hace apenas un mes. La Fiscalía decidió no realizarles una entrevista formal hasta el momento porque, según Olazábal, hacerlo podría «provocar una nulidad a futuro». «Se les hizo saber que están sospechados, hay una imputación hecha por la Fiscalía y están bajo el control estatal», precisó.

Altamirano ya había dado su versión públicamente. Relató que la mañana del domingo decidieron despertar al nene para llevarlo al baño porque solía dormir períodos prolongados. Lo acostaron en su cama después de que se había orinado. Minutos después, su pareja le avisó que el niño no respiraba. «Empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida», dijo. Salieron a la calle pidiendo ayuda a los vecinos mientras esperaban la ambulancia. «Mi hijo estaba desmayado», describió.

Lo que complica al padre

Mientras la investigación apunta a la madre y su pareja, en las últimas horas trascendió información que también compromete al padre, Luis López. Su actual pareja lo habría denunciado tres veces en 2024 por episodios de maltrato contra el niño. En una de esas presentaciones se detalló que el hombre reconoció que «se le había ido la mano», luego de que la mujer encontrara a Ángel con moretones y llorando.

López había acusado públicamente a Altamirano de ser responsable de la muerte de su hijo. La información sobre las denuncias previas contra él complica ese relato y amplía el cuadro de acusaciones cruzadas que rodea el caso.

La investigación continúa abierta. La lesión cerebral existe. Su origen, por ahora, no tiene respuesta.