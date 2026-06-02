Barrelier fue imputado por femicidio: la carátula que puede llevar al único detenido por el crimen de Agostina a la perpetua

Barrelier fue imputado por femicidio en el crimen de Agostina Vega, la nena de 14 años de Córdoba. La autopsia confirmó abuso sexual y asfixia como causa de muerte. La querella pide sumar ensañamiento, alevosía y homicidio transversal. Los abuelos maternos se sumaron como querellantes. La pena que enfrentaría es prisión perpetua.

La causa por el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años, tuvo este lunes un giro decisivo: el fiscal Raúl Garzón modificó la imputación contra Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido, y lo acusó por el delito de femicidio. La nueva carátula prevé pena de prisión perpetua en caso de condena.

El cambio fue confirmado por el abogado querellante Carlos Nayi, representante de la familia de Agostina. Hasta ahora, Barrelier estaba imputado por privación ilegítima de la libertad. El avance de la investigación y los primeros resultados de la autopsia permitieron agravar la acusación. La querella, a su vez, solicitó incorporar figuras adicionales: ensañamiento, alevosía y homicidio «transversal» —que contempla el asesinato de una persona para causar sufrimiento a un tercero—.

Nayi también planteó que existen elementos para sospechar que Barrelier habría retenido el cuerpo de la víctima hasta el lunes antes de trasladarlo en el Ford Ka negro hasta un descampado de difícil acceso que, según la querella, era conocido por el acusado y habría sido elegido deliberadamente para «culminar con este hecho monstruoso.»

La autopsia determinó que Agostina murió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, con lesiones en órganos internos compatibles con violencia extrema. Una fuente judicial confirmó a Clarín que los estudios también acreditaron abuso sexual y que la causa de muerte fue asfixia mecánica. El desmembramiento del cuerpo complejiza las pericias y obligará a estudios complementarios.

La Justicia también aceptó a los abuelos maternos de Agostina como querellantes particulares, lo que les permitirá participar activamente en el proceso y solicitar medidas de prueba.