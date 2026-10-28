Mataron dos vacunos y dejaron otro con un cuchillo clavado

Dos vacunos fueron faenados en un campo de Donovan y un tercero apareció con un cuchillo clavado en la cabeza. La familia damnificada busca además otros diez animales y reclama mayor seguridad ante la reiteración de robos rurales.

Un nuevo caso de presunto abigeato encendió la preocupación entre vecinos y productores rurales de Donovan, en Juana Koslay. En un campo de la familia Orozco/Abarca, dos vacunos fueron sacrificados y despostados durante el fin de semana, mientras que un tercer animal fue encontrado con un cuchillo clavado en la cabeza.

El hecho fue dado a conocer por El Diario de la República y ocurrió cerca del acceso asfaltado a Donovan, en inmediaciones del predio del Club El Chorrillo. Según el relato publicado, una vecina del Pasaje Las Rosas alertó sobre lo sucedido el domingo.

Un allegado a los damnificados cuestionó la respuesta policial y reclamó mayores medidas de seguridad para la zona. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre una investigación ni sobre posibles responsables.

La familia ya habría sufrido otros episodios similares: meses atrás le robaron lechones y, después de este último hecho, busca otros diez vacunos cuyo paradero desconoce.

La situación vuelve a poner en foco la preocupación por los delitos rurales en el sector. Los reclamos de los vecinos se suman a otras inquietudes de la comunidad, vinculadas con problemas en la escuela y las consecuencias que atribuyen a las fumigaciones en la zona.